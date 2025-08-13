Regresa ‘Rambo’ a la pantalla, pero esta vez, interpretado por Noah Centineo

Es innegable que el personaje de Rambo es especial por pertenecer a una de las sagas más exitosas del cine. Por ello se confirmó que regresará a la pantalla grande.

A casi seis años del estreno de su última entrega, Rambo: Last Blood, sólo que ahora se contará los inicios de él ahora en cara y cuerpo de Noah Centineo.

De acuerdo con información publicada por Variety, la cinta tendrá un enfoque distinto al resto; y es que, se adentrará en el pasado de John Rambo y su participación en la Guerra de Vietnam. Por lo que es obvio que Sylvester Stallone no regresará para dar vida al legendario guerrero, señala vanguardia.com