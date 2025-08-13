Regresa ‘Rambo’ a la pantalla, pero esta vez, interpretado por Noah Centineo

Es innegable que el personaje de Rambo es especial por pertenecer a una de las sagas más exitosas del cine. Por ello se confirmó que regresará a la pantalla grande.
A casi seis años del estreno de su última entrega, Rambo: Last Blood, sólo que ahora se contará los inicios de él ahora en cara y cuerpo de Noah Centineo.
De acuerdo con información publicada por Variety, la cinta tendrá un enfoque distinto al resto; y es que, se adentrará en el pasado de John Rambo y su participación en la Guerra de Vietnam. Por lo que es obvio que Sylvester Stallone no regresará para dar vida al legendario guerrero, señala vanguardia.com
Centineo ganó fama mundial, y el corazón de miles de fans, gracias a sus apariciones en las comedias románticas de Netflix, entre las que destacan A Todos los Chicos de los que me Enamoré, donde interpretó al inolvidable ‘Peter Kavinsky’.
Con Rambo, el joven actor dará un giro completo a su carrera. El rodaje está programado para comenzar en Tailandia en 2026 y la dirección será de Jalmari Helander.
Originario de Miami, Centineo debutó como actor en 2009, en la cinta familiar The Gold Retrievers. Posteriormente apareció en varias series de Disney Channel y para 2014 protagonizó la película How to Build a Better Boy’.
Para 2022 dejó atrás el mundo de las novelas rosas y para unirse al lado de la acción con Black Adam. Y para 2026 será Ken Masters en una nueva adaptación cinematográfica de la franquicia de Mortal Kombat.