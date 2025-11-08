Regresa Reese Witherspoon a Harvard, 24 años después de ‘Legalmente Rubia’

El evento, titulado Una conversación sobre mujeres y liderazgo , se celebró el pasado martes 4 de noviembre de 2025 ante una multitud que la recibió con entusiasmo y mucho color rosa.

En esta ocasión, Witherspoon no acudió a la Escuela de Derecho, el hogar ficticio de su personaje, sino a la ENegocios de Harvard (HBS), donde fue invitada a participar en un conversatorio especial organizado por la Asociación de Estudiantes Mujeres de HBS.

La actriz, ganadora del Óscar, visitó el campus universitario 24 años después del estreno de Legalmente Rubia (2001) , la comedia que marcó su carrera y se convirtió en un clásico de la cultura pop.

Dos décadas después de haber conquistado la pantalla grande como Elle Woods, Reese Witherspoon volvió a caminar los pasillos de Harvard.

El público de estudiantes y profesores, muchos vestidos con trajes y accesorios en tonos rosados en homenaje a Elle Woods, recibió a Witherspoon entre aplausos.

Durante el evento, la actriz compartió anécdotas sobre su carrera, su paso por Hollywood y el impacto que ha tenido Legalmente Rubia en su vida y en la representación de las mujeres en el cine.

La actriz confesó sentirse emocionada por regresar al lugar que inspiró una de las películas más importantes de su trayectoria. De acuerdo con Witherspoon, el decano de Harvard College, David J. Deming, le comentó que la universidad todavía proyecta Legalmente Rubia cada año para los estudiantes de primer ingreso, como una forma divertida de iniciar el semestre.

“Nunca imaginé que Elle Woods seguiría inspirando a tantas personas. Me llena de alegría saber que su espíritu sigue vivo aquí”, dijo Witherspoon durante su charla.

En un momento de pura nostalgia, la actriz retomó brevemente su papel y repitió la icónica frase de su personaje. “¿Qué, como si fuera difícil?”, provocando risas y aplausos entre los asistentes. Para cerrar, sacó un bolígrafo rosa, idéntico al que usaba en la película, y lo lanzó al escenario, sellando el reencuentro con su personaje más querido.

Estrenada en 2001, Legalmente Rubia convirtió a Reese Witherspoon en una de las actrices más influyentes de su generación. En el filme, interpretó a Elle Woods, una joven optimista y amante del color rosa que, tras ser rechazada por su novio, decide demostrar su inteligencia al ingresar a la Escuela de Derecho de Harvard.

Aunque al principio nadie creía en ella, Elle terminó destacando por su talento, disciplina y carisma. La película no solo fue un éxito de taquilla, con más de 140 millones de dólares recaudados,, sino que también obtuvo dos nominaciones al Globo de Oro, incluida una para Witherspoon como Mejor Actriz en Comedia o Musical.

Su éxito derivó en una secuela, Legalmente Rubia 2: Rojo, Blanco y Rubia (2003), además de inspirar un musical de Broadway y una serie precuela actualmente en producción por Amazon Studios, en la que Witherspoon funge como productora ejecutiva.

Durante su visita a Harvard, Witherspoon no solo habló de cine. También abordó su faceta empresarial a través de su compañía Hello Sunshine, fundada en 2016. La actriz explicó que la idea surgió tras notar “una brecha evidente en Hollywood”, donde las mujeres solían ser secundarias en historias dominadas por hombres.

Desde su creación, Hello Sunshine se ha enfocado en producir contenidos liderados por mujeres, como las exitosas series, como Big Little Lies, Little Fires Everywhere, The Morning Show, las cuales le han valido premios Emmy y reconocimiento internacional.