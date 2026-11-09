Regresa Remmy Valenzuela con el EP ‘Mi Guitarra y Yo’

Después de siete años sin presentar un nuevo material de estudio, Remmy Valenzuela está de regreso con “Mi Guitarra y Yo”, un EP de cinco canciones en el que apuesta por un sonido acústico y sierreño, con la guitarra y las tubas como protagonistas.

El cantante sinaloense presenta una propuesta musical que deja fuera el acordeón para dar mayor presencia a los instrumentos de cuerda y los arreglos de tuba, en un formato que busca destacar su interpretación vocal y su faceta musical.

El nuevo material está integrado por los temas “Todas Las Flores”, “Decisión Tomada”, “Te Estoy Aclarando”, “Ya Déjate de Cosas” y “Si Fuiste Mi Bebé”, disponibles en las principales plataformas de streaming.

Con este lanzamiento, Remmy Valenzuela retoma la producción discográfica y ofrece a sus seguidores cinco canciones bajo una propuesta más cercana al estilo acústico, sin dejar de lado los sonidos regionales que han acompañado su trayectoria.

El estreno también coincide con su actividad en los escenarios, pues el intérprete tiene programadas presentaciones durante noviembre, el 15 llegará a Querétaro y el 20 se presentará en Saltillo.

Con “Mi Guitarra y Yo”, el llamado “Príncipe del Acordeón” muestra otra faceta de su propuesta musical y vuelve a encontrarse con el público a través de nuevas grabaciones.