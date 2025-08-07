Regresa Ricardo Arjona al salón de clases, donde fue maestro de primaria

El cantautor guatemalteco, Ricardo Arjona, protagonizó un emotivo reencuentro con su pasado. El intérprete regresó a la Escuela Nacional Mixta Urbana No. 454, ubicada en Santa Elena III, zona 18 de la capital, donde impartió clases en la década de 1980, antes de alcanzar la fama internacional. En un video publicado en sus redes sociales, Arjona compartió imágenes del momento en que sorprendió a sus ex alumnos, ahora adultos, con una visita no anunciada. “Ellos no sabían que yo llegaría”, escribió el artista. “Para algunos es increíble que alguien que viene de un lugar sencillo pueda de pronto encontrarse en otro lado tan distinto”.

“Fui maestro de escuela pública cinco años. Ellos no sabían que yo llegaría. Y son ellos los que saben mejor que nadie lo que el seco no dijo. Parte de mi equipo actual, que son de todas partes del mundo, después de la experiencia me preguntaron ¿En realidad trabajaste dando clases en esta escuela? Voltee, y le dije con sarcasmo, no son todos actores”, expresó el cantante Agregó que para algunos es increíble que alguien que viene de un lugar sencillo pueda de pronto encontrase en otro lado tan distinto, señala lahora.gt

Ex alumnos de Arjona acuden al reencuentro.

“Yo nunca me fui de mis lugares, y parte de mi enorme problema de socializar es que jamás encontré en otros lados la naturalidad y la sinceridad de la gente con la que crecí. Mi abuelo Español murió cuando mi padre tenía solo seis años, en Tecpan, la panadería que dejo, quedó a merced de mi abuela y siguió abierta por décadas sin vender prácticamente nada, como un símbolo de que se le recordaba. Después, lo que vino fue picar piedra desde abajo, no lo digo como queja, porque nunca fui tan feliz”, resaltó el cantante Durante su visita, Arjona recorrió las aulas donde enseñó y recordó con humor cómo permitía a sus estudiantes copiar en los exámenes, siempre que él no los viera. “Este era el aula. La primera fue la de la esquina, este era mi sexto”, dijo mientras saludaba a sus ex alumnos y compartía anécdotas de la época.

El recordó como dejaba copiar a sus alumnos en los exámenes.