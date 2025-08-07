Regresa Ricardo Arjona al salón de clases, donde fue maestro de primaria

El cantautor guatemalteco, Ricardo Arjona, protagonizó un emotivo reencuentro con su pasado. El intérprete regresó a la Escuela Nacional Mixta Urbana No. 454, ubicada en Santa Elena III, zona 18 de la capital, donde impartió clases en la década de 1980, antes de alcanzar la fama internacional.
En un video publicado en sus redes sociales, Arjona compartió imágenes del momento en que sorprendió a sus ex alumnos, ahora adultos, con una visita no anunciada.
“Ellos no sabían que yo llegaría”, escribió el artista. “Para algunos es increíble que alguien que viene de un lugar sencillo pueda de pronto encontrarse en otro lado tan distinto”.
Una publicación compartida por Ricardo Arjona ® (@ricardoarjona)
“Fui maestro de escuela pública cinco años. Ellos no sabían que yo llegaría. Y son ellos los que saben mejor que nadie lo que el seco no dijo. Parte de mi equipo actual, que son de todas partes del mundo, después de la experiencia me preguntaron ¿En realidad trabajaste dando clases en esta escuela? Voltee, y le dije con sarcasmo, no son todos actores”, expresó el cantante
Agregó que para algunos es increíble que alguien que viene de un lugar sencillo pueda de pronto encontrase en otro lado tan distinto, señala lahora.gt
“Yo nunca me fui de mis lugares, y parte de mi enorme problema de socializar es que jamás encontré en otros lados la naturalidad y la sinceridad de la gente con la que crecí. Mi abuelo Español murió cuando mi padre tenía solo seis años, en Tecpan, la panadería que dejo, quedó a merced de mi abuela y siguió abierta por décadas sin vender prácticamente nada, como un símbolo de que se le recordaba. Después, lo que vino fue picar piedra desde abajo, no lo digo como queja, porque nunca fui tan feliz”, resaltó el cantante
Durante su visita, Arjona recorrió las aulas donde enseñó y recordó con humor cómo permitía a sus estudiantes copiar en los exámenes, siempre que él no los viera. “Este era el aula. La primera fue la de la esquina, este era mi sexto”, dijo mientras saludaba a sus ex alumnos y compartía anécdotas de la época.
La emoción fue compartida entre los asistentes, quienes recordaron cómo Arjona incluso organizó partidos con equipos de baloncesto de Liga Mayor en la escuela.
Muchos de ellos confesaron no haber alcanzado entradas para las primeras funciones de su residencia artística, a lo que el artista respondió con una muestra de gratitud: obsequiarles entradas dobles para las nuevas fechas.
El reencuentro fue también el marco para anunciar las ocho nuevas fechas de su espectáculo Lo que el Seco no dijo en el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias. Las funciones adicionales se llevarán a cabo el 27, 28, 29 y 30 de noviembre, así como el 4, 5, 6 y 7 de diciembre.
Estas se suman a las 15 funciones originales que se agotaron en un solo día, lo que dejó fuera a miles de seguidores. La promotora del evento aún no ha confirmado la mecánica de venta ni la fecha de liberación de los boletos, pero aseguró que será una segunda oportunidad para muchos.
Con un total de 23 fechas confirmadas, la residencia de Arjona en Guatemala se perfila como un hito en la historia musical con más de 45 mil asistentes esperados.
Pero más allá de las cifras, el gesto de volver a su antigua escuela dejó un mensaje poderoso: la humildad y los vínculos del pasado siguen siendo parte esencial de su presente.