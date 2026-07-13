Regresa Rihanna a los escenarios, aparece durante concierto de Jay-Z

Al comenzar la presentación, Rihanna se dirigió al público con sinceridad y humor al admitir que estaba “un poco oxidada”, haciendo referencia al largo tiempo que había pasado desde su última actuación en vivo.

La cantante subió al escenario como invitada especial durante el cierre de la residencia Extra Innings del rapero, donde ambos interpretaron el éxito Run This Town , tema lanzado en 2009 junto a Kanye West y que se convirtió en uno de los himnos más populares del hip hop.

Después de varios años alejada de los escenarios, Rihanna hizo una inesperada aparición durante el concierto de Jay-Z en el Yankee Stadium, marcando su regreso a una presentación en vivo y emocionando a miles de seguidores.

La presentación formó parte del espectáculo con el que Jay-Z celebró algunos de los momentos más importantes de sus más de 30 años de carrera musical, señala elimparcial.com

El concierto reunió a diversas figuras de la industria, entre ellas Beyoncé, Usher y otros invitados especiales, quienes acompañaron al rapero en una velada que recorrió los mayores éxitos de su trayectoria.

Sin embargo, uno de los momentos más comentados fue, sin duda, la aparición de Rihanna, ya que la artista ha mantenido un perfil bajo en el ámbito musical durante los últimos años.

Desde el lanzamiento de Anti en 2016, la cantante no ha publicado un nuevo álbum de estudio ni ha realizado una gira mundial.

En este tiempo, la intérprete de éxitos como Diamonds, Umbrella y We Found Love ha enfocado gran parte de su atención en el crecimiento de sus exitosas marcas Fenty Beauty, Fenty Skin y Savage X Fenty, además de dedicar tiempo a su familia.

Aunque ha participado en algunos eventos especiales, como el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en 2023, sus presentaciones en vivo han sido poco frecuentes.

La aparición de Rihanna junto a Jay-Z volvió a despertar las especulaciones sobre un posible regreso musical. Desde hace varios años, la cantante ha asegurado que continúa trabajando en nuevas canciones, aunque hasta ahora no ha revelado una fecha para el lanzamiento de su esperado noveno álbum de estudio.

Mientras tanto, su breve actuación en el Yankee Stadium dejó claro que, pese al tiempo lejos de los escenarios, sigue siendo una de las artistas más queridas e influyentes de la música contemporánea, capaz de emocionar al público con solo unos minutos sobre el escenario.