Regresa Río Roma a las telenovelas con música

Mientras que el tema principal Por fin me enamoré , será interpretado por Río Roma, con una letra original del mismo José Luis Roma y que ya se encuentra también disponible en todas las plataformas digitales, informó la agencia Constant Contact.

A partir de esta semana el público de México y de la Unión Americana podrá disfrutar de la telenovela SOS me estoy enamorando, la cual llevará en los roles principales a los actores Irán Castillo y Daniel Arenas.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que José Luis Roma es invitado a participar de forma musical en una telenovela, pues anteriormente de su inspiración se han escuchado las canciones principales en: Vino el amor, La fuerza del destino, con el tema Tú me cambiaste la vida, El color de la pasión, con Hoy es un buen día y Una familia con suerte cantando el tema Un día con suerte. Y ahora aparecen con SOS me estoy enamorando.