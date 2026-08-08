Regresa ‘Ted Lasso’ con una cuarta temporada y cambio de cancha

El 5 de agosto se estrenó por todo lo alto la cuarta temporada de Ted Lasso con su primer episodio. Y a diferencia de otras plataformas como Netflix, que suelen estrenar las temporadas enteras de golpe, cada nuevo episodio llegará a la plataforma de la manzana cada miércoles hasta el próximo 7 de octubre, con la liga ya más que empezada. Esto confirma que la cuarta temporada de Ted Lasso tendrá un total de diez episodios.

Tanto es así, que en apenas dos días ha logrado posicionarse como número 1 indiscutible en todo el mundo, alcanzando el top 1 en 86 países. Y lo hace en el mejor momento posible: justo después del final del Mundial ganado, precisamente, por la selección española.

Ted Lasso tiene algo especial. Y es que la popular y famosa serie de comedia futbolística protagonizada por el incombustible Jason Sudeikis ha regresado a Apple TV en plena forma con su cuarta temporada.

Desde luego, Ted Lasso lo tiene todo para triunfar con sus nuevos episodios. No en vano, la plataforma Rotten Tomatoes lleva un 90 por ciento de críticas positivas, mientras que en IMDb confirma una media de 8.7 de calificación a la serie, señala elimparcial.com

“Ted regresa a Richmond, donde afrontará su reto más complicado hasta la fecha: entrenar a un equipo femenino de segunda división. A lo largo de la temporada, Ted y el equipo aprenderán a pensar antes de actuar y se atreverán a hacer cosas de las que nunca habrían imaginado ser capaces”, confirma su nueva sinopsis oficial.

Nada superará la experiencia original, pero sigue siendo un momento agradable y desenfadado que te llena el corazón de alegría. Escrita y producida por el propio Jason Sudeikis.

Esta cuarta temporada cuenta con un reparto de lo más amplio liderado por Sudeikis junto a otros nombres como Hannah Waddingham, Juno Temple, Brett Goldstein, Brendan Hunt, Jeremy Swift, Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsay o Rex Hayes, entre otros.

Cabe recordar que al final de la tercera temporada emitida en 2023, el Richmond de Lasso está en posición de ganar la Premier si derrota al West Ham y el Manchester City de Pep Guardiola pierde o empata, con la intención de Lasso de abandonar el banquillo sea cual sea el resultado.

Finalmente, Guardiola no falla y el Richmond queda segundo incluso tras ganar su partido, dando el simpático cameo en la serie del técnico catalán.

A diferencia de otras producciones que liberan todos sus capítulos al mismo tiempo, la plataforma de streaming apuesta nuevamente por un lanzamiento de manera semanal.

La temporada está compuesta por 10 episodios, con un nuevo capítulo cada miércoles hasta el 7 de octubre, fecha en la que llegará el final de temporada.

La historia retomará los acontecimientos del cierre de la tercera temporada, cuando Ted decidió regresar a Kansas para estar más cerca de su hijo Henry y priorizar su vida familiar.

La cuarta temporada también explorará las diferencias que enfrenta el futbol femenil, desde una menor exposición mediática hasta recursos y patrocinadores más limitados, sin dejar de lado el característico humor y optimismo que hicieron popular a la producción.