Regresa Tenoch Huerta a Marvel para filmar la próxima entrega de ‘Avengers’

Después de meses marcados por la controversia mediática derivada de las acusaciones públicas realizadas por la saxofonista María Elena Ríos, el actor mexicano Tenoch Huerta parece enfocado en retomar plenamente su carrera internacional. El intérprete habló recientemente sobre su regreso al universo Marvel y confirmó que viajará a Londres para concluir las grabaciones de Avengers: Doomsday, una de las producciones más esperadas del estudio. “Ahorita hay que trabajar, vámonos para adelante”, comentó con humor ante medios de comunicación. “Voy a Londres a grabar... porque me van a colgar, creo. En cables ahí”, añadió entre risas, evitando profundizar en la polémica que rodeó su nombre durante 2023 y 2024.

La participación de Tenoch Huerta en el universo cinematográfico de Marvel Studios había quedado en duda después de las acusaciones de abuso sexual y emocional hechas públicamente por la saxofonista María Elena Ríos. Sin embargo, hasta el momento no existe un proceso legal abierto en contra del actor, señala quien.com Tenoch Huerta, quien debutó como Namor en Black Panther: Wakanda Forever en 2022, confirmó que está por cerrar la última etapa de grabación de Avengers: Doomsday, cinta que forma parte de la nueva fase de Marvel. “Sí, sí, sí... ya vamos a terminar la última etapa”, explicó el actor sobre el proyecto, que ha generado gran expectativa entre los seguidores de la franquicia.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, Marvel continúa apostando por expandir el papel de Namor dentro de futuras producciones del estudio, luego del impacto que tuvo el personaje tras su debut. Lejos de enfocarse en la controversia, Tenoch Huerta aseguró que atraviesa una nueva etapa tanto personal como profesional. “La vida siempre sigue, cada día es un capítulo nuevo en la vida”, expresó. “Simplemente seguir adelante, caminando”. El actor también reveló que parte de esta experiencia en Londres la compartirá con una de sus hijas, aunque evitó revelar detalles específicos sobre la producción por cuestiones de confidencialidad.

Tenoch regresará a su papel de Namor.