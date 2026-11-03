$!Regresa ‘Thriller’ de Michael Jackson al Hot 100 impulsado por Halloween

Thriller de Michael Jackson vuelve al Billboard Hot 100, en el puesto No. 20. En los días previos a Halloween, el himno espeluznante y tema principal del histórico álbum de Jackson de 1983 aumentó un 49 por ciento, acumulando 9.3 millones de reproducciones elegibles para las listas en Estados Unidos entre el 23 y el 29 de octubre, según datos de Luminate.
Además, duplicó su audiencia en la radio a 4.2 millones y tuvo un incremento del 61 por ciento en ventas, con 3 mil copias vendidas.
Thriller alcanzó originalmente el No. 4 en el Hot 100 en marzo de 1984, convirtiéndose en el séptimo y último tema del álbum en llegar al top 10. Este logro hizo que el álbum, que dominó el Billboard 200 durante 37 semanas (el mayor tiempo para un álbum de un artista solista), fuera el primero en tener siete canciones en el top 10.
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La canción del Rey del Pop, quien falleció en 2009, ha regresado al Hot 100 cada año en esta época desde 2018. En 2021 volvió al Top 20 y, el año pasado, alcanzó el top 10, llegando al puesto número 10, detalla billboard.com
Otros dos temas asociados con Halloween reaparecen en la lista. Somebody’s Watching Me de Rockwell ocupa el número 39 esta semana.
La canción acumuló 6.3 millones de streams (un aumento del 52 por ciento), 1.5 millones de audiencia en la radio (un aumento del 49 por ciento) y mil ventas (un aumento del 58 por ciento) durante el período de seguimiento.
Este éxito, que cuenta con coros de Michael Jackson, llegó al número 2 en marzo de 1984 y compartió espacio en el top 10 con Thriller durante tres semanas ese mes.
Además, This Is Halloween de Citizens of Halloween reingresa al Hot 100 en el número 41, impulsado por 6.1 millones de streams (un incremento del 68 por ciento). La canción, escrita por Danny Elfman y parte de la película animada de culto de 1993 The Nightmare Before Christmas, debutó en los charts en 2023 y alcanzó el número 26 el año pasado.
En la lista Streaming Songs, los títulos con los mayores aumentos porcentuales están todos relacionados con lo sobrenatural. Liderando está This Is Halloween, seguido por Monster Mash de Bobby Boris Pickett and the Crypt-Kickers de 1962 (con un aumento de 63 por ciento a 5.8 millones), Ghostbusters de Ray Parker Jr. de 1984.