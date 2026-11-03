$!Regresa ‘Thriller’ de Michael Jackson al Hot 100 impulsado por Halloween

Thriller de Michael Jackson vuelve al Billboard Hot 100, en el puesto No. 20. En los días previos a Halloween, el himno espeluznante y tema principal del histórico álbum de Jackson de 1983 aumentó un 49 por ciento, acumulando 9.3 millones de reproducciones elegibles para las listas en Estados Unidos entre el 23 y el 29 de octubre, según datos de Luminate.

Además, duplicó su audiencia en la radio a 4.2 millones y tuvo un incremento del 61 por ciento en ventas, con 3 mil copias vendidas.

Thriller alcanzó originalmente el No. 4 en el Hot 100 en marzo de 1984, convirtiéndose en el séptimo y último tema del álbum en llegar al top 10. Este logro hizo que el álbum, que dominó el Billboard 200 durante 37 semanas (el mayor tiempo para un álbum de un artista solista), fuera el primero en tener siete canciones en el top 10.