El actor Will Smith está de vuelta al mundo de la música y estrenó su nuevo sencillo You Can Make It en la gala de los premios BET 2024 del mundo del entretenimiento que recientemente se celebraron.

La actuación de Smith en los Premios BET sigue a su aparición sorpresa en el festival de Coachella el pasado mes de abril, cuando realizó una versión del tema principal de la película Men In Black junto a J Balvin.

En su actuación en Los Ángeles en la entrega de los premios BET 2024, Will Smith subió a un podio circular en medio de un anillo de fuego, acompañado de los músicos Chandler Moore y el grupo de gospel estadounidense Sunday Service Choir.