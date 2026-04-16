Regresan Ben Stiller y Robert de Niro en ‘La nueva Focker’, ahora con Ariana Grande

El primer tráiler de Focker In-Law, (La Nueva Focker) cuarta entrega de la saga La familia de mi novia, fue revelado el 15 de abril durante CinemaCon 2026, el evento anual de la industria cinematográfica en Las Vegas.
La presentación estuvo encabezada por Ben Stiller y Robert De Niro, quienes contaron detalles sobre el regreso de una de las comedias más exitosas de los años 2000.
El protagonista de Zoolander bromeó sobre el tiempo que tomó el retorno de la saga al señalar que el equipo había planeado “un descanso de 15 años totalmente intencional entre las películas tres y cuatro”, según The Hollywood Reporter.
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“Supongo que podrías decir que soy el nuevo De Niro de la franquicia”, dijo Stiller desde el escenario, en alusión a la evolución de su personaje en la nueva entrega.
“No digas eso. Es muy irrespetuoso”, replicó con humor Robert De Niro al salir al escenario. “Es una comparación muy poco favorecedora que me obliga a defender mi honor”.
Esa complicidad sarcástica marcó el tono del anuncio, que también celebró la incorporación de la cantante Ariana Grande al elenco, detalla infobae.com
Como se recuerda, la saga comenzó en el año 2000 con Meet the Parents (La familia de mi novia), donde Greg Focker (Ben Stiller), un enfermero, intenta ganarse la aprobación del estricto padre de su novia Pam (Teri Polo), interpretado por Robert De Niro.
La película se convirtió en un éxito de taquilla con más de 330 millones de dólares en recaudación mundial y dio origen a dos secuelas: Meet the Fockers (2004) y Little Fockers (2010).
El nuevo filme retoma ese universo dos décadas después, con el regreso de los personajes originales y la incorporación de una nueva generación que modifica la dinámica familiar.
En Focker In-Law (La nueva Focker), Ariana Grande interpreta a Olivia Jones, la nueva pareja del hijo de Greg y Pam, Henry (Skyler Gisondo). Según Variety, el personaje se describe como una joven “triatleta” y ex “negociadora de rehenes del FBI”, con habilidades centradas en la manipulación emocional.
El conflicto central se construye a partir de una tensión clásica de la saga: la desconfianza de Greg (Stiller) frente a la aparente perfección de la nueva integrante de la familia, mientras Jack (Robert De Niro) la aprueba de inmediato.
El avance, presentado por Universal Pictures, recupera el clásico dispositivo de la franquicia: el detector de mentiras. En esta ocasión, Olivia enfrenta el interrogatorio de Jack.El humor físico también ocupa un lugar central.
Una de las secuencias muestra a Greg atragantándose durante una comida. Olivia le aplica la maniobra de Heimlich, lo que desencadena un accidente aún más caótico que termina con comida lanzada hacia Jack.
El filme es dirigido y escrito por John Hamburg, responsable también de los guiones de las tres películas anteriores de la saga. El reparto original regresa con Ben Stiller, Robert De Niro, Blythe Danner y Teri Polo, e incorpora nuevas figuras como Ariana Grande y Beanie Feldstein.
Robert De Niro elogió la participación de la cantante en CinemaCon. “Es probablemente la compañera de escena más divertida con la que he tenido la suerte de trabajar”, señaló.
Por su parte, Stiller comentó en una entrevista previa que había notado las habilidades de la cantante para la comedia gracias a sus sketches en Saturday Night Live. “Creo que lo que ella aportó a la película es una sensibilidad totalmente nueva que, además, encajaba perfectamente con el tono del filme”, declaró a Entertainment Weekly.
La nueva Focker tiene previsto su estreno en cines a finales de noviembre de 2026, en la temporada de Acción de Gracias.