Regresan Brendan Fraser y Rachel Weisz, para una cuarta entrega de ‘La Momia’

La franquicia La Momia de Universal Pictures está “de regreso de entre los muertos” después de 15 años de su estreno. Brendan Fraser, quien encabezó la trilogía de películas realizadas entre 1999 y 2008, y Rachel Weisz, protagonista de las dos primeras entregas, están en negociaciones para protagonizar una cuarta entrega la saga. Según informó The Hollywood Reporter, este proyecto no será un reinicio, sino más bien una secuela que “haría caso omiso de los eventos de la tercera película”. La película original de 1999, que combinó acción, aventura y romance con horror en un ambiente de época, estableció a Fraser como un protagonista de primera línea. En aquella cinta, Fraser interpretaba a un cazador de tesoros que viajaba a Egipto en la década de 1920 con una bibliotecaria enérgica, interpretada por Weisz.

El equipo de dirección de Radio Silence, conocido por sus éxitos en las recientes películas de Scream, está listo para dirigir. Este equipo de cineastas, compuesto por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, se destacó con la “ingeniosa y divertida” película de terror Ready or Not en 2019. El guion de esta nueva entrega fue escrito por David Coggeshall. En el rol de productor regresa Sean Daniel, quien produjo las películas originales. A él se suman los colaboradores habituales de Radio Silence, William Sherak, James Vanderbilt y Paul Neinstein, quienes producirán a través de su sello Project X Entertainment, detalló el clarin.com

La Momia se estrenó en 1999.