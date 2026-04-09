Regresan Chyno y Nacho con nuevo disco titulado ‘Radio Venezuela’

El código telefónico de Venezuela es +58, por lo que no es casualidad que en la producción hayan participado exactamente 58 profesionales.

La radio fue el medio que conectó a los venezolanos con su tierra durante décadas, y ese símbolo lo recorre todo: desde los interludios con las voces de Chataing y Renny Ottolina, figuras icónicas de la comunicación venezolana, hasta canciones que evocan lugares, dialectos y memorias compartidas.

Nacho Mendoza y su sobrino Ignacio “Happy” Mendoza lo construyeron como se construyen las cosas que importan: despacio, con intención, desde adentro. Lo que empezó como una conversación íntima terminó siendo posiblemente el legado definitivo de uno de los dúos más amados de la música latina.

Hay discos que suenan, hay discos que duelen de la manera buena, esa que solo produce algo verdadero. Radio Venezuela , el nuevo álbum de Chyno y Nacho, es de los segundos.

El tracklist es un mapa afectivo de Venezuela. Nacho fue conectando con colegas y en algún momento se dio cuenta que todos eran venezolanos.

El álbum reúne a Rawayana en Corales, tema producido por Manuel Lara, y que funge como la primera canción oficial del proyecto; a 3AM en Mosca, un gancho urbano que captura el miedo de perder a quien se ama; a Noreh junto a Luis Silva en D’Pueblo, un viaje de joropo llanero con raíces en la Venezuela del interior.

Sigue Akapellah en la piquete y maracucha Na’Guárá de Linda; Mau y Ricky en Dónde Estás, una pieza sobre ausencia y nostalgia donde cuatro venezolanos comparten espacio natural; y Nella Rojas en Momentos, una declaración de que el amor verdadero vive en la presencia, no en lo material.

Entre canción y canción, el disco respira con tres interludios: Chataing, Gramófono, el eco del primer Grammy Latino de Chyno y Nacho, y Renny Ottolina, como enlace del tema insignia del álbum, Maleta, junto a 2Merengada, un dúo con Walo y Abbel que convierte la migración en memoria y la memoria en canción.

También aparece Neomai en el tracklist, completando una nómina que se lee como el estado mayor de la música venezolana contemporánea. Y Neutro Shorty regresa para Fact, un interludio que simplemente dice una verdad.

Cuando Chyno y Nacho comenzaron su carrera, la representación venezolana en el mundo era escasa. Las colaboraciones apuntaban casi siempre hacia Puerto Rico.

Hoy, los artistas que forman parte de este disco llegaron por voluntad propia, movidos por una deuda de gratitud. Chyno y Nacho abrieron el camino para que una nueva generación de venezolanos conquistara el mapa musical global. Radio Venezuela es la prueba de que esa élite existe, que está unida, y que tiene algo profundo que decir.