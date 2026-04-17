Regresan Ian McKellen y Elijah Wood a la nueva entrega de ‘El señor de los Anillos’

La franquicia de El Señor de los Anillos se prepara para volver a la pantalla grande con una nueva entrega que promete reconectar con la esencia de la saga original. Bajo el título El Señor de los Anillos: La Caza de Gollum, la producción fue anunciada en la feria Cinemacon en Las Vegas, generando expectativa entre seguidores de todo el mundo. El proyecto destaca por el regreso de actores emblemáticos. Ian McKellen retomará su papel como Gandalf, mientras que Elijah Wood volverá como Frodo Bolsón. A ellos se suma Andy Serkis, quien además de interpretar nuevamente a Gollum/Sméagol, asumirá la dirección del filme.

Este regreso no solo apela a la nostalgia, sino que también busca expandir la narrativa del universo creado por J. R. R. Tolkien, una de las obras más influyentes de la literatura fantástica del siglo XX, detalla vanguardia.com La nueva cinta se situará cronológicamente antes de los eventos de El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo, explorando la persecución de Gollum en un periodo poco mostrado en el cine. Este enfoque permitirá profundizar en los conflictos que rodean al personaje y su conexión con el Anillo Único. El reparto incluirá también nuevas incorporaciones. Jamie Dornan interpretará a Strider, personaje que más adelante es revelado como Aragorn, mientras que Kate Winslet dará vida a Marigol. A su vez, Leo Woodall se suma como Halvard.

Andy Serkis volverá a interpretar nuevamente a Gollum/Sméagol.