Regresan Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson a la nueva entrega de Los Juegos del Hambre

Más de diez años después del estreno de Sinsajo – Parte 2, los protagonistas de la saga regresan a la pantalla grande. Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson volverán a interpretar a Katniss Everdeen y Peeta Mellark en Amanecer en la cosecha, una precuela dirigida nuevamente por Francis Lawrence, responsable de las películas más emblemáticas de la franquicia.

La noticia, confirmada por Variety y The Hollywood Reporter, marca el regreso oficial de dos de los personajes más icónicos de la saga en una historia que conectará el pasado de los Juegos con su desenlace original.

Después de una década, Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson retoman sus papeles como Katniss Everdeen y Peeta Mellark en Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha , la nueva película basada en la novela de Suzanne Collins.

Aunque ninguno de los actores ha hablado públicamente sobre su participación, los rumores llevaban meses circulando, especialmente tras un reporte que sugería que ambos —junto con Woody Harrelson— habían firmado para grabar escenas breves que funcionarían como nexo entre líneas temporales, señala milenio.com

En 2025, Hutcherson habló sobre la posibilidad de volver como Peeta en una entrevista con Brit + Coy, donde señaló que “sería increíble”, aunque entonces aseguraba no tener información sobre nuevos proyectos ambientados en Panem.

La historia de Amanecer en la cosecha se centra en los 50 Juegos del Hambre, también conocidos como El Segundo Vasallaje, en los que Haymitch Abernathy resultó victorioso.

Aunque la trama principal transcurre décadas antes de la revolución, Suzanne Collins integró en su novela varios saltos temporales y un epílogo que conectan directamente con Katniss y Peeta.

Por ello, Lawrence y Hutcherson aparecerán en secuencias situadas después de los eventos de Sinsajo – Parte 2, mostrando cómo la pareja —ahora adulta y con hijos— enfrenta las revelaciones que salen a la luz sobre el pasado de Haymitch y Snow.

Estas escenas funcionan como un hilo conductor entre las generaciones y un cierre emocional para toda la saga. Como expresó Collins: “El amanecer ilumina el pasado de Haymitch, pero también deja ver el camino al que llegó la luz que encendió Katniss”.

Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha llegará a los cines el 20 de noviembre de 2026, con un reparto que combina nuevas caras y nombres ya familiares para los fans.

Jennifer Lawrence como Katniss Everdeen, Josh Hutcherson como Peeta Mellark, Ralph Fiennes como Coriolanus Snow, Jesse Plemons como Plutarch Heavensbee, Kelvin Harrison Jr. y Glenn Close.