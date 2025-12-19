Regresan ‘Tom y Jerry’ con una nueva aventura

Para chicos y grandes, Tom y Jerry vuelven a la pantalla grande para otra aventura llena de travesuras, humor y muchos accidentes en el estreno de la película Tom y Jerry: La brújula mágica, disponible en cines a partir del 15 de enero del 2026. El persistente gato y el audaz ratón hacen de la historia una combinación entre la comedia, acción y los viajes, con la dirección del cineasta y escritor Gang Zhang. Los amigables y a la vez enemigos personajes se van de Nueva York para tener una aventura oriental mágica después de que Jerry se infiltra en el Museo Metropolitano para conocer la legendaria brújula mágica, mientras que Tom, en su nuevo rol como guardia del museo, intenta detenerlo.

Como consecuencia, ambos son transportados a otro curso del tiempo, donde Tom toma relevancia como un mensajero divino y con Jerry involucrado en los planes del villano Mega Ratota, señala elimparcial.com Los dos deberán dejar de lado sus diferencias para enfrentar al enemigo y encontrar la forma de regresar a casa. De esta manera la clásica dupla animada vuelve para hacer de las suyas con una narrativa original que brindará otra cara de los protagonistas. Tom y Jerry es una icónica serie de dibujos animados creada por William Hanna y Joseph Barbera, que se estrenó en 1940. La trama gira en torno a las travesuras de un gato llamado Tom y un astuto ratón llamado Jerry. A lo largo de los episodios, Tom intenta atrapar a Jerry, pero el ratón siempre logra escapar gracias a su ingenio y rapidez. La serie es conocida por su humor slapstick, donde las situaciones cómicas se desarrollan a través de persecuciones, trampas y malentendidos. A pesar de la rivalidad entre los dos personajes, a menudo se muestran momentos de camaradería, lo que añade una capa de complejidad a su relación. Tom y Jerry ha dejado una huella duradera en la cultura popular y sigue siendo disfrutada por generaciones de espectadores en todo el mundo.

Fue en 2021 cuando se lanzó el primer live action de esta caricatura animada, protagonizada por la actriz Chloë Moretz. La trama se centraba en un prestigioso y lujoso hotel de Nueva York, que está a punto de albergar “la boda del siglo”. El caos comienza cuando Jerry Mouse se muda al hotel justo antes del gran evento, lo que representa una amenaza para los planes de la boda.

Chloë Moretz protagoniza el live action de Tom y Jerry en 2021.