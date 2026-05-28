Regresará Alizée a México, para reencontrarse con sus fans con dos conciertos

Fue en 2007, con el lanzamiento de Psychédélices , cuando comenzó una conexión especial con el público mexicano que ha permanecido intacta con el paso del tiempo, señala quien.com

Con la llegada de la era digital y la viralización de sus videos en plataformas de internet, el furor por Alizée encontró un nuevo hogar en América Latina, especialmente en México, donde una generación descubrió su música años después de su debut.

Después de dos discos y de vivir un boom mediático enorme, la cantante decidió dar un paso atrás para enfocarse en su vida personal y formar una familia.

A inicios de los años 2000, Alizée se convirtió en una sensación pop inesperada. Su debut con ‘Gourmandises’ y el éxito de Moi Lolita la llevaron a conquistar Europa y parte de Asia de la mano de Mylène Farmer y Laurent Boutonnat.

Ahora, casi dos décadas después de aquella primera visita, Alizée regresa a México para reencontrarse con sus fans en un formato mucho más íntimo.

La cantante ofrecerá dos presentaciones en La Maraka los próximos 28 y 29 de mayo, en shows que prometen cercanía, nostalgia y un recorrido por las canciones que marcaron a toda una generación.

En este show, Alizée llevará a sus fans por un recorrido a través de sus cinco álbumes de estudio, recuperando las versiones originales de sus canciones más emblemáticas.

Pero lo que hará única esta serie de conciertos será su puesta en escena: una reinterpretación moderna del mítico show grabado en Le Olympia de París, aquel DVD que se convirtió en pieza de culto para sus seguidores mexicanos.

Con un elenco de bailarines, visuales renovados y referencias a vestuarios icónicos —como el inolvidable traje de marinero—, la cantante busca trasladar la nostalgia de aquel concierto al presente.

Antes de fenómenos globales como el ARMY de BTS o las Swifties, México ya había vivido uno de los fandoms digitales más fieles y organizados alrededor de una artista pop internacional.

Desde foros como Alizée México, sus seguidores construyeron comunidades que mantuvieron viva la conversación sobre la cantante incluso durante sus años de retiro. Muchos de esos fans que comenzaron a seguirla a los 13 o 14 años hoy rondan los 30 o 40, y han vuelto a reencontrarse en redes sociales para celebrar este regreso.

Más que un concierto, las fechas en La Maraka representan el cierre de un ciclo emocional entre Alizée y el país que convirtió su música en un fenómeno generacional.

Lejos de la euforia pasajera de internet, el vínculo entre la cantante francesa y sus fans mexicanos se construyó desde la permanencia: una relación discreta, constante y profundamente nostálgica que, 25 años después de su debut, sigue intacta.