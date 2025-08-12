Regresará Banda MS a Los Ángeles con un nuevo concierto

La Banda MS regresa a la ciudad de los Ángeles y lo hace de la mejor manera, con una importante presentación en uno de los recintos más emblemáticos en ésta ciudad. Será el 13 de febrero del 2026, cuando la Banda MS nuevamente se presente en este escenario con un show totalmente renovado y que como es costumbre, incluirá en su repertorio los éxitos que han marcado un precedente importante en el género.

Esta no es la primera ocasión que la reconocida banda mazatleca se presenta en este recinto antes llamado Staples Center, ha recibido a la agrupación mazatleca en diferentes ocasiones y siempre lo ha hecho con localidades agotadas. El Crypto.com Arena tiene una capacidad para más de 15 mil espectadores, ubicada en el centro de la ciudad angelina, representa un reto importante para cualquier artista, por lo que la banda se prepara para escribir un nuevo capítulo en su historia musical. Recientemente, la agrupación conocida por temas como Piénsalo, Mesa para uno, Estás cancelada y Tu perfume, se encuentra en la promoción de su nuevo tema llamado Pensé a ti, el cual fue lanzado hace apenas un mes. Tal y como lo dice el tema, se trata de una balada, dedicada a ese amor que no se puede olvidar. “Me dijeron piensa en algo que te haga feliz, ¿Y adivina qué? pensé en ti. No te puedo sacar de mi cabeza, después de ti, ninguna me interesa. Me dijeron piensa en el paisaje más bonito ¿Y adivina qué? pensé en tus ojitos. Me encanta si eso no tiene remedio, de ti ya estoy enamorado y medio. Me dijeron piensa cómo te ves en diez años y yo les dije como sea, mientras sea a tu lado”, versa la canción.

Otro tema más es el titulado Regalo de la vida, un himno al amor, a esos amores a primera vista, es lo que ofrece la banda mazatleca junto a Silvestre Dangond, con el tema titulado Regalo de vida, el cual ya está disponible en todas las plataformas digitales. El video oficial, que ya se puede admirar en YouTube. “Me voy a acercar a ti para decirte que me gustas, déjame robarte un beso, capaz que también te gusta”, cantan Walo y Alan, mientras que Silvetre le sigue con la frase “Me voy a acercar a ti, pa’ decirte al oído que fue un Regalo de la Vida, el que hayamos coincidido”, señala la canción.

En el video, se puede ver a los cantantes paseando a bordo de la pulmonia de la MS por el malecón de Mazatlán frente al monumento al clavadista, mostrando de igual manera el bello atardecer del puerto, continuando su paseo por la perla del pacífico.