$!Regresará Juan Gabriel al Zócalo, proyectarán su show de Bellas Artes

Juan Gabriel abrió y consolidó un espacio que solo él al igual que el sol, después de nueve años de su fallecimiento, sigue más vivo que nunca. En la antesala del estreno de Juan Gabriel: Debo, Puedo y Quiero por Netflix el próximo 30 de octubre, la plataforma roja y el Gobierno de la Ciudad de México proyectarán en el Zócalo de la Ciudad de México el show que brindó en Bellas Artes en 1990, el cual se presentará el 8 de noviembre a las 20:00 horas (tiempo de la Ciudad de México). Aquella noche noventera en la que el Divo de Juárez hizo historia al presentarse por primera vez en el recinto acompañado de la Orquesta Sinfónica Nacional podrá ser visto en un ambiente distinto.

Además la proyección de éste concierto incluirá tomas nunca antes vistas, del propio archivo personal Alberto Aguilera Valadez, nombre de pila, y que también son parte de la serie documental que dirige María José Cuevas. Quienes transiten por la estación de metro Bellas Artes podrán admirar material fotográfico nunca antes visto de Juan Gabriel a partir del 27 de octubre y del jueves 30 en el Ángel de la Independencia y la glorieta de la Diana Cazadora

El documental Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero, es un retrato en cuatro episodios sobre uno de los íconos más controvertidos de Latinoamérica. Pero también de los más queridos y de los que más rumores y noticias han generado. Por ejemplo, aquella historia de que en realidad estaba vivo y no había muerto, que ocupó gran parte de las noticias de mediados de la pasada década e incluso se convirtió en una especie de divertimento en las redes sociales.