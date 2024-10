Luego de una larga espera, Kylie Minogue se reencontrará con sus fans mexicanos. Fue en 2011 la última vez que la cantante australiana visitó el país con su Aphrodite: Les Folies Tour y desde entonces, su fieles seguidores no han hecho más que ser pacientes y esperar a que regrese al país con un nuevo show.

Y todo parece indicar que el 2025 será el año en el que sus deseos se hagan realidad, pues la intérprete de Can’t get you out of my head recientemente confirmó que volverá a México para presentar su Tension Tour, con el cual celebrará 40 años de carrera.

Así lo compartió la propia Kylie Minogue en una entrevista que le concedió un diario mexicano, en la que reveló sus planes de volver al país el próximo año. “Aunque no se ha anunciado oficialmente, te puedo decir que haré tres shows en México: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey”, expresó la intérprete.