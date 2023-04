“Me siento muy orgullosa y muy agradecida a Dios por tanto trabajo. No, no va hacer especial, especial es un papelito y se acabó, voy a participar en toda la serie”, comentó.

La actriz ha desempeñado diversos papeles en su vida a nivel de producciones audiovisuales, pero en el programa humorístico El Chavo del 8, marcó su éxito desde sus inicios hasta 1973. Sin embargo, su personaje sigue latente en la memoria de muchos, resaltó publimetro.com

Hasta el momento no hay una fecha exacta de este proyecto audiovisual, pero se estima sea para el año 2024. Los canales de televisión tampoco han informado la transmisión de la bioserie en honor a Roberto Gómez Bolaños, pero es de esperarse que pueda ser transmitida a través de las plataformas de streaming.

Vive el luto de su esposo

María Antonieta sufrió la pérdida de su esposo en 2019 y aún padece por su ausencia. Sin embargo, no descarta buscar una “compañía” y de alguna manera retomar su carrera profesional.

“A veces digo que ya es hora de que busque alguna diversión, alguna compañía, porque me siento sola. Aunque mis hijos nunca me dejan sola, a diario me hablan”, agregó.