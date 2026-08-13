Regresará Maroon 5 a México con su gira ‘Love is Like’

La banda, liderada por el vocalista Adam Levine, llega al país respaldada por su octavo álbum de estudio, Love Is Like, lanzado en agosto de 2025. En mayo de 2026, el grupo también publicó el sencillo Heroine , cuya versión remix salió en Italia en junio del mismo año.

El show forma parte de la etapa latinoamericana de la gira Love Is Like, que también contempla una parada en Monterrey y fechas en Colombia, Ecuador, Perú, Argentina y Brasil.

Maroon 5 regresará a la Ciudad de México en el Estadio Alfredo Harp Helú, cuatro años después de su última presentación propia en la capital.

La presentación será el miércoles 30 de septiembre de 2026 a las 21:00 horas en el Estadio Alfredo Harp Helú, y el segundo concierto se realizará el 3 de octubre en el Estadio Borregos, detalla infobae.com

La banda no ha publicado una lista oficial de canciones para sus fechas en México. Con base en los shows previos de la gira Love Is Like, los fanáticos han reconstruido el siguiente setlist probable, que abarca más de dos décadas de catálogo.

Harder to Breathe, Lucky Strike, This Love, Stereo Hearts (cover de Gym Class Heroes), Animals, One More Night, Misery, Sunday Morning, Heavy (cover de PJ Morton), Won’t Go Home Without You, Memories, She Will Be Loved, Maps, Love Somebody, Don’t Wanna Know, What Lovers Do, Girls Like You y Moves Like Jagger.

Maroon 5 es una banda de pop rock formada en Los Ángeles, California, en 1994, originalmente bajo el nombre de Kara’s Flowers. Sus fundadores Adam Levine, Jesse Carmichael, Mickey Madden y Ryan Dusick, se conocieron en la preparatoria.

Tras el fracaso comercial de su primer álbum, The Fourth World (1997), el grupo se reformó en 2001 como Maroon 5 e incorporó al guitarrista James Valentine.

La alineación actual está compuesta por seis integrantes: Levine en voz y guitarra rítmica; Carmichael en guitarra y teclados; Valentine en guitarra líder; Matt Flynn en batería; PJ Morton en teclados; y Sam Farrar en bajo. El exbajista Mickey Madden abandonó la banda en 2020 tras enfrentar cargos por violencia doméstica.

El despegue de la banda llegó con Songs About Jane (2002), su primer álbum como Maroon 5, que alcanzó el multiplatino en Estados Unidos. Desde entonces, la agrupación acumuló nueve premios Grammy y 45 nominaciones, además de siete álbumes de estudio adicionales.