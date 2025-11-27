Regresará Shakira a México en 2026

Shakira anunció un nuevo concierto en la Ciudad de México en 2026, el número 13 en su cuenta personal en ese recinto. Este anuncio representa un hito sin precedentes: ninguna artista había logrado tantas funciones en la capital en una sola gira, lo que consolida su dominio en el escenario nacional.

Shakira, presente en los escenarios desde hace décadas, ha demostrado que su poder para convocar al público sigue intacto.

Con su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, la barranquillera ha pulverizado récords en el Estadio GNP Seguros: previamente consiguió 12 conciertos (todos con entradas agotadas) y ahora añade esta décimo tercera fecha, para cerrar con broche de oro su paso por México, señala quien.com