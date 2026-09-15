$!Regresará Silvio Rodríguez a México en 2027

El cantautor cubano Silvio Rodríguez volverá a México en 2027 para reencontrarse con un público con el que mantiene una relación de más de cinco décadas.
El intérprete de Ojalá, Unicornio y La maza tiene programada una nueva serie de presentaciones en distintas ciudades del país.
De acuerdo con la programación proporcionada, la gira contempla cuatro fechas en abril de 2027. El recorrido comenzará el 15 de abril en Monterrey, continuará el 18 de abril en Guadalajara y tendrá una tercera presentación el 22 de abril en Puebla, antes de cerrar el 26 de abril en la Ciudad de México.
El regreso cobra especial relevancia por la historia que Rodríguez ha construido con el público mexicano desde la década de los 70, cuando la Nueva Trova cubana comenzaba a encontrar eco fuera de la isla. Su primer acercamiento con México ocurrió en 1975, cuando llegó como parte de una delegación cultural cubana invitada al país, detalla vanguardia.com
Aquel primer encuentro tuvo como escenario el desaparecido Cine París, ubicado sobre Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. Rodríguez compartió aquella experiencia con otros representantes de la Nueva Trova, entre ellos Pablo Milanés, Sara González y Noel Nicola, en una época en la que el movimiento musical cubano comenzaba a ganar seguidores entre el público mexicano.
A partir de entonces, la presencia de Silvio Rodríguez en México se convirtió en una constante. Sus canciones, caracterizadas por la combinación de poesía, trova, reflexión social y referencias políticas, encontraron particularmente buena recepción entre varias generaciones de mexicanos.
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Una publicación compartida por Silvio Rodríguez Domínguez (@zurron_del_aprendiz)
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Durante las décadas siguientes, el cantautor se presentó en distintos escenarios y espacios culturales del país, incluidos recintos universitarios y grandes foros de la Ciudad de México.
Su relación con México también se extendió a encuentros culturales y actividades vinculadas con la literatura y la canción latinoamericana.
Uno de los momentos más recordados de su trayectoria en territorio mexicano ocurrió en 2002, cuando participó en actividades de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Con el paso de los años, sus canciones fueron dejando de pertenecer únicamente al circuito de la trova para incorporarse al repertorio sentimental y cultural de varias generaciones.
Luego, Silvio Rodríguez estuvo en el Zócalo capitalino el 20 de noviembre de 2006, en un acto político encabezado por Andrés Manuel López Obrador.
Otro capítulo importante ocurrió en 2022, cuando Rodríguez regresó a México después de ocho años de ausencia. Antes de presentarse gratuitamente en el Zócalo capitalino ofreció dos conciertos en el Auditorio Nacional, dentro de la serie denominada La espera terminó.
La noche en el Zócalo confirmó además que la música de Silvio Rodríguez mantiene capacidad para reunir a públicos de distintas edades. Jóvenes que descubrieron sus canciones en años recientes compartieron el espacio con seguidores que habían escuchado sus primeros discos desde las décadas de los 70 y 80.
Ahora, cinco años después de aquel multitudinario encuentro, el cantautor cubano prepara un nuevo acercamiento con México. La ruta anunciada para 2027 llevará su música a Monterrey, Guadalajara, Puebla y Ciudad de México, cuatro ciudades con una amplia tradición de conciertos y actividad cultural.