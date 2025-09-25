$!Regresará ‘Volver al Futuro’ a los cines de México

Hace cuatro décadas, Volver al Futuro aterrizó en los cines de todo el mundo y revolucionó la manera en que veíamos las historias de ciencia ficción. Y este 2025 regresará a los cines mexicanos.

Dirigida por Robert Zemeckis y producida por Steven Spielberg, la película de 1985 no solo introdujo al público a Marty McFly y al excéntrico Doc Brown, sino que también consolidó un universo donde los viajes en el tiempo y los autos voladores no eran solo fantasía, sino inspiración para generaciones enteras de cinéfilos.

Y ahora, para celebrar estos 40 años, los fanáticos mexicanos tendrán la oportunidad de volver a sumergirse en Hill Valley y acompañar a Marty y Doc en su aventura a través del tiempo.

Fue a través de redes sociales donde se anunció que la película estará disponible nuevamente en salas, incluyendo formatos 4D e IMAX, prometiendo una experiencia más inmersiva que nunca.