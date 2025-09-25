$!Regresará ‘Volver al Futuro’ a los cines de México

Hace cuatro décadas, Volver al Futuro aterrizó en los cines de todo el mundo y revolucionó la manera en que veíamos las historias de ciencia ficción. Y este 2025 regresará a los cines mexicanos.
Dirigida por Robert Zemeckis y producida por Steven Spielberg, la película de 1985 no solo introdujo al público a Marty McFly y al excéntrico Doc Brown, sino que también consolidó un universo donde los viajes en el tiempo y los autos voladores no eran solo fantasía, sino inspiración para generaciones enteras de cinéfilos.
Y ahora, para celebrar estos 40 años, los fanáticos mexicanos tendrán la oportunidad de volver a sumergirse en Hill Valley y acompañar a Marty y Doc en su aventura a través del tiempo.
Fue a través de redes sociales donde se anunció que la película estará disponible nuevamente en salas, incluyendo formatos 4D e IMAX, prometiendo una experiencia más inmersiva que nunca.
La cadena que dio el anuncio fue Cinépolis, por lo que las funciones se realizarán en las distintas salas que tienen en el territorio mexicano, detalló infobae.com
Aunque todavía no se ha confirmado la fecha exacta de inicio de las proyecciones, el anuncio ha generado un entusiasmo inmediato entre los fans, que ya sueñan con escuchar la icónica canción The Power of Love de Huey Lewis and the News y ver al DeLorean surcar la pantalla una vez más.
Este reestreno no solo es un homenaje a la saga, sino también una oportunidad para que las nuevas generaciones experimenten la magia de una película que combinó aventura, humor y nostalgia de manera magistral.
La historia
Lo que empezó como un proyecto rechazado por más de cincuenta estudios terminó convirtiéndose en un fenómeno cultural, con escenas que hoy son icónicas y frases que se han incorporado al lenguaje cotidiano: desde “¡Rayos!” hasta “Donde vamos, no necesitamos caminos”.
El guión, nacido de una curiosidad de Bob Gale sobre si podría haber sido amigo de su propio padre en la secundaria, se transformó en una historia universal sobre juventud, destino y aventuras imposibles.
Entre cambios de actores, efectos especiales artesanales y un DeLorean que pasaría a la historia, la película demostró que los grandes riesgos a veces dan los mayores frutos. Michael J. Fox, quien finalmente interpretó a Marty tras reemplazar a Eric Stoltz, y Christopher Lloyd como el inolvidable Doc, imprimieron una química única que sigue encantando a los fans, cuatro décadas después.