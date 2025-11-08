$!Regresarán los ‘Gremlins 3’ al cine, después de más de 35 años

Chris Columbus y Steven Spielberg definieron una era del cine en los años 80 con historias que mezclan fantasía, humor y ciencia ficción, donde Gremlins ocupa un lugar muy especial entre los fans y en la historia del género.
Ahora, más de tres décadas después de la última entrega, Warner Bros. ha confirmado oficialmente Gremlins 3, con ambos cineastas involucrados en el proyecto.
Warner Bros. anunció oficialmente que la nueva entrega de Gremlins llegará a los cines el 19 de noviembre de 2027, según confirmó David Zaslav, director ejecutivo y presidente de Warner Bros. Discovery, durante una llamada con inversionistas.
La cinta contará con Chris Columbus (director de Harry Potter y guionista de la primera Gremlins) al frente de la dirección y producción, mientras que Steven Spielberg regresará como productor ejecutivo a través de Amblin Entertainment, señala milenio.com
El guión estará a cargo de Zach Lipovsky y Adam Stein, mientras que Kristie Macosko Krieger y Holly Bario producirán junto a Michael Barnathan y Mark Radcliffe de 26th Street Pictures. Por el momento, no se han revelado detalles sobre el reparto ni la trama, aunque se espera que mantenga la esencia del original.
“Pocas películas son tan queridas e icónicas como Gremlins, y estamos muy emocionados de traerla de vuelta tanto para los fans de toda la vida como para una nueva generación”, declaró Jesse Ehrman, presidente de desarrollo y producción de Warner Bros. Pictures.
La historia comenzó en 1984, cuando Joe Dante dirigió la primera película a partir de un guión de Chris Columbus. La trama sigue a Billy, un joven que recibe como mascota a un adorable Mogwai llamado Gizmo, acompañado de tres reglas fundamentales: no exponerlo a la luz brillante, no mojarlo y jamás alimentarlo después de medianoche.
Cuando las reglas se rompen, el caos se desata con la aparición de las temibles criaturas conocidas como Gremlins, provocando un desastre navideño inolvidable.
La película fue un fenómeno cultural, recaudando 212 millones de dólares en taquilla mundial y marcando un antes y un después en el cine familiar de los 80. Además, fue una de las razones por las que se creó la clasificación PG-13 en Estados Unidos.
Su secuela, Gremlins 2: La nueva generación (1990), aunque menos exitosa en taquilla con 41 millones de dólares, se consolidó con los años como un clásico de culto gracias a su tono más satírico y experimental.
El anuncio de Gremlins 3 llega en un momento de fortaleza sin precedentes para Warner Bros., que atraviesa una racha ganadora en la taquilla de 2025.
Según Zaslav, el estudio logró que siete estrenos consecutivos superaran los 40 millones de dólares en su debut, incluyendo títulos como Superman, Minecraft, Sinners, Weapons y El Conjuro: Últimos Ritos.
“Lideramos la taquilla de 2025 a nivel nacional, internacional y mundial”, aseguró Zaslav. “Somos el único estudio que ha superado los 4 mil millones de dólares en ingresos de taquilla este año”,dijo.
Con una mezcla de nostalgia, talento de alto calibre y un estudio en su mejor momento, Gremlins 3 promete ser uno de los estrenos más esperados de 2027 y una oportunidad única para revivir la magia traviesa de los Mogwai en la gran pantalla.