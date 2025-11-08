$!Regresarán los ‘Gremlins 3’ al cine, después de más de 35 años

Chris Columbus y Steven Spielberg definieron una era del cine en los años 80 con historias que mezclan fantasía, humor y ciencia ficción, donde Gremlins ocupa un lugar muy especial entre los fans y en la historia del género. Ahora, más de tres décadas después de la última entrega, Warner Bros. ha confirmado oficialmente Gremlins 3, con ambos cineastas involucrados en el proyecto. Warner Bros. anunció oficialmente que la nueva entrega de Gremlins llegará a los cines el 19 de noviembre de 2027, según confirmó David Zaslav, director ejecutivo y presidente de Warner Bros. Discovery, durante una llamada con inversionistas.

La cinta contará con Chris Columbus (director de Harry Potter y guionista de la primera Gremlins) al frente de la dirección y producción, mientras que Steven Spielberg regresará como productor ejecutivo a través de Amblin Entertainment, señala milenio.com El guión estará a cargo de Zach Lipovsky y Adam Stein, mientras que Kristie Macosko Krieger y Holly Bario producirán junto a Michael Barnathan y Mark Radcliffe de 26th Street Pictures. Por el momento, no se han revelado detalles sobre el reparto ni la trama, aunque se espera que mantenga la esencia del original.