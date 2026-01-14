Regresarán Los Tigres del Norte con magno concierto este 2026, en Ciudad de México

Con más de cinco décadas de trayectoria, la banda se ha mantenido vigente gracias a un repertorio que mezcla clásicos, corridos emblemáticos y canciones que retratan historias sociales y migrantes, por esto, su concierto se convierte en uno de los más esperados del año.

La agrupación, referente indiscutible de la música norteña, anunció un nuevo concierto en la Ciudad de México como parte de ‘La Lotería Tour’, espectáculo con el que han recorrido distintas ciudades de México y Estados Unidos.

Los Tigres del Norte volverán a uno de los escenarios más importantes del país para reencontrarse con su público capitalino, el Estadio GNP Seguros.

El concierto de Los Tigres del Norte está programado para el viernes 27 de junio, en el Estadio GNP Seguros, uno de los foros más importantes para espectáculos masivos en la capital del país.

Este show forma parte de La Lotería Tour, una gira que toma como eje visual y conceptual uno de los juegos más representativos de la cultura mexicana, integrándolo al universo musical del grupo originario de Rosa Morada, Sinaloa, detalla milenio.com

La Preventa Banamex para este concierto se realizará el 21 de enero, mientras que la venta general comenzará a partir del 22 de enero a través de Ticketmaster.com.mx.

Los precios de los boletos se darán a conocer una vez que inicie la preventa, por lo que se recomienda a los fans mantenerse atentos a la información oficial para asegurar su lugar en este esperado regreso de Los Jefes de Jefes a la Ciudad de México.

Durante el espectáculo, Los Tigres del Norte suelen interpretar algunos de los temas más representativos de su carrera, canciones que han marcado a distintas generaciones y que los han consolidado como una de las agrupaciones más influyentes del regional mexicano.

El tour combina una producción visual renovada con un recorrido musical que conecta pasado y presente, reafirmando el lugar de la banda como cronistas de historias populares y protagonistas de la música mexicana a nivel internacional.