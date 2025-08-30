Regreso de Julia Roberts a la pantalla grande; debuta en el Festival de Venecia 2025

Julia Roberts está de vuelta, la icónica actriz pisó por primera vez la alfombra roja de la Mostra de Venecia para presentar su nueva película, After the Hunt , un thriller psicológico que ya está provocando revuelo.

La actriz llegó a Italia con todo el estilo que la caracteriza, usando un suéter con la cara de Luca Guadagnino, el director de la película, famoso por películas como Call Me by Your Name. La lluvia dio una tregua y la gente enloqueció, demostrando que su estrella sigue brillando con luz propia.

En After the Hunt , Roberts interpreta a una profesora de filosofía que se enfrenta a un caso de agresión sexual en la Universidad de Yale. La película llega ocho años después de que el movimiento #MeToo estallara, y la actriz asegura que no busca dar una lección, sino desafiar a la gente a conversar.

“Se está perdiendo el arte de la conversación en la humanidad”, dijo la actriz en una rueda de prensa. Para ella, si esta película logra que las personas hablen, se emocionen o se enojen, el objetivo está cumplido. Es una invitación a discutir temas complicados y escuchar diferentes puntos de vista.

Aunque Julia Roberts se llevó los reflectores, el Festival de Venecia también le dio la bienvenida a otras joyas del cine. El director surcoreano Park Chen-wook presentó su película No Other Choice , mientras que la francesa Valérie Donzelli presentó À pied d’oeuvre .

Además, el cine español y latinoamericano se hizo presente en las secciones paralelas del festival. El director catalán Jaume Claret Muxart estrenó su primer trabajo, Estrany riu , y la legendaria Carmen Maura protagonizó Calle Málaga , una película sobre una anciana española en Tánger que se resiste a perder su hogar.