Regreso de Mariana Ochoa a La Casa de los Famosos, causa la burla de Aldo Rendón

La producción informó que la votación acumuló más de 5 millones de votos y que Ochoa fue la elegida para recibir una segunda oportunidad. Como condición especial, durante su primera semana de regreso no puede nominar ni ser nominada, señala elimparcial.com

Mariana regresó al reality la noche del martes 11 de agosto, luego de permanecer aproximadamente 48 horas en El Exilio junto a Ximena Herrera.

El stylist hizo comentarios sobre la inmunidad temporal de su compañera y, cuando ella se encontraba cerca, preguntó cuándo podrían volver a darle puntos para enviarla a la placa de nominados.

Aldo Rendón se burló del regreso de Mariana Ochoa a La Casa de los Famosos México 2026, apenas unas horas después de que la cantante recuperara su lugar en la competencia gracias a la votación del público.

Aunque Aldo recibió a Mariana y ambos mantuvieron inicialmente un trato cordial, la tregua duró poco. Durante la mañana del miércoles 12 de agosto, Rendón hizo varias bromas relacionadas con su regreso y terminó dejando claro que la posibilidad de volver a nominarla ya estaba entre sus pensamientos.

El momento ocurrió mientras Aldo Rendón intentaba descansar en la sala. Mariana Ochoa y Masad hablaban cerca del lugar, por lo que el stylist les pidió que continuaran la conversación en otro sitio para que pudiera dormir. Poco después, cuando la integrante de OV7 se dio la vuelta para revisar su equipaje, Aldo lanzó la pregunta que provocó la risa de Yahir.

“¿Hasta cuándo se puede votar por ella?”, expresó Aldo Rendón, a lo que Yahir reaccionó entre risas, mientras Aldo aseguró que no era el único dentro de la casa que estaría pensando en la próxima oportunidad para nominar a Mariana.

Yahir le explicó que Mariana está protegida durante esta semana y que será hasta la siguiente cuando los habitantes podrán darle puntos nuevamente. La respuesta tampoco pasó inadvertida para el stylist. “Se me va a hacer eterna”, contestó Aldo.

La tensión entre ambos no fue el único ingrediente de la mañana. Durante el desayuno, Mariana contó a sus compañeros que durante su estancia fuera del reality había prometido al público convertirse en “la esclava de la casa” si conseguía regresar.

Aldo utilizó inmediatamente esa frase para bromear con ella. “¡Tú cállate, esclava!”, lanzó Rendón después de que Mariana hiciera una pregunta durante la conversación. La frase ocurrió en el contexto de la promesa que la propia cantante acababa de explicar a sus compañeros.

Ochoa aclaró que había ofrecido esa dinámica a sus seguidores si obtenía una segunda oportunidad. Aldo continuó entonces con la broma y pidió a Yahir que le “prestara” a su “esclava”.

Las bromas se produjeron apenas horas después de que Mariana volviera a cruzar la puerta de la casa con una licuadora en las manos, objeto que también generó comentarios entre los participantes durante su inesperado reingreso.

El regreso de Mariana también abrió una conversación sobre qué harían los demás participantes si fueran eliminados y posteriormente recibieran la oportunidad de permanecer en El Exilio.

Aldo fue tajante cuando Yahir le preguntó si aceptaría regresar bajo circunstancias similares.

El stylist sostuvo que, si fuera eliminado actualmente y pudiera volver pocos días después, preferiría mantenerse fuera. Solo consideraría regresar si faltara aproximadamente una semana para terminar el programa.

Rendón explicó que una vez recuperadas las comodidades del exterior no tendría intención de regresar al aislamiento del programa, aunque reconoció que extrañaría a sus compañeros.