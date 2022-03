$!Regresó el que andaba ausente: Lorenzo de Monteclaro se presenta en Mazatlán

MAZATLÁN._ “Ya vine de donde andaabaaa, se me concedió volver. A mí se me afiguraabaaa que no te volvería a veeeeer. Pareces amapolita cortada el amanecer”.

Pocos cantantes tienen un apertura de sus conciertos tan conocida, tan esperada y tan cantada por sus seguidores. El eterno Lorenzo de Monteclaro cerró la noche del sábado de la Semana de la Troca 2022 en Mazatlán, con un recorrido por sus mejores canciones a lo largo de su longeva carrera artística.