Régulo Caro quiere presentarse en Sinaloa

Régulo Caro no es un artista que nació de la noche a la mañana, pues desde los 13 años formó su primer grupo musical, y desde entonces ha venido cosechando éxitos como premios BMI por sus composiciones, y ha sido nominando varias veces al Latin Grammy y a los Billboard, y ahora, tras un pausa por la pandemia por coronavirus, retoma su carrera presentando un disco con 22 temas.

Régulo siente mucho cariño por Sinaloa, sobre todo por Culiacán y Mazatlán, donde tiene varios amigos y colegas músicos, algunos de ellos como Banda MS, Calibre 50 y Gerardo Ortiz le han grabado algunas de sus composiciones. Es por eso que la gira de medios que esta haciendo para promover su más reciente disco “Régulo Caro vs Emilio Garra” incluyó ambas ciudades de este estado para visitar a los medios de comunicación, y fue así como llegó a las oficinas de Noroeste para dar una entrevista.

Muy relajado, y acompañado solamente por su mánager y su encargada de prensa, sin seguridad, o un robusto equipo de trabajo, se presentó Régulo a la entrevista, donde explicó de donde viene el nombre de Emilio Garra, que se incluye en este disco.

“Emilio Garra es mi alter ego, o sea soy yo mismo, solo es otro nombre, y salió de una ocurrencia, de las redes sociales, hace algunos años hice otras cuentas con ese nombre, para poder usar las redes sociales sin que supieran que era yo, poder estar en contacto con mis amigos, pero fuera del ojo público, y se fue creando como otra parte de mi, que es diferente, y ha sido todo un proceso”, dijo Régulo Caro.

Dijo que este disco refleja ambas partes de su vida, sus dos visiones, y que es una de las razones por las que es un proyecto extenso, como los que ya no se hacen, pues no solamente es un disco hecho “a la antigua”, sino que además tiene 22 canciones, cuando comúnmente los disco llevan la mitad.

“Yo lo quise hacer a la antigua, tener el disco en la mano, y poderle dar a la gente, los fans, la oportunidad de tener un disco, de ver el arte y el concepto del disco, como se hacían antes, y además que son mucho temas”, explicó, además dijo que casi todos los temas son escritos por el mismo.

De este disco, nació durante la pandemia, explicó que los primeros cinco meses de esta se la pasó descansando, pero luego se dio cuenta que “esto iba para largo, y me di cuenta que tenía que hacer algo, y en el último año y medio hice este disco”.

Y es precisamente de este disco que se desprende el sencillo que actualmente está promocionando, que lleva por nombre Conflicto de quererte, un tema romántico como los que caracterizan al cantautor nacido en Los Ángeles, California, pero criado en Ciudad Obregón, Sonora.

En los 22 temas dijo respeta su estilo musical, que aunque es regional mexicano, está cargado de romanticismo, y desde luego no pueden faltar los corridos, que es también parte de la identidad del artista.

Por otro lado, Régulo fue muy tajante al decir que no ha hecho fusiones con el género urbano, como otros artistas del mexicano, porque no le gusta hacer las cosas por moda, y es “un tipo de música que no escucho, no es que no me guste pero no la escucho simplemente”.

También se le cuestionó sobre si le gustaría hacer un dueto con algún otro artista y dijo que si se dan las cosas, que nunca le ha gusto pedir andar “rogarle a alguien por un dueto”, y si se da tiene que se con alguien que le guste lo que hace.

Se quiere presentar en Sinaloa

Hace algún par de años, Régulo tenía programadas algunas presentaciones en Mazatlán, pero que se tuvieron que ver canceladas por el gobernador de ese momento, Mario Lopez Valdez, prohibió los corridos en el Estado y gran parte de su repertorio de ese momento y sus mayores éxitos eran corridos.

Durante la entrevista dijo que tiene ganas de presentarse en Mazatlán o Culiacán, solo espera la invitación y él momento oportuno para hacerlo, porque incluso muchos de sus fans de este Estado le piden que ya se presente, pues por lo menos en Mazatlán, nunca ha tenido una presentación durante su carrera.

Y considera que ahora, con la apertura que hay sobre el corridos, y que su repertorio ya cuentas con muchos éxitos románticos como Cicatrices, Sería un error y El lujo de tenerte, puede hacer una gran presentación en cualquier ciudad de este Estado.

Una Familia Regular

Al llegar el último trimestre del año 2019, Régulo anunció el debut de su reality Una Familia Regular, el cual se dio a conocer por medio de Youtube y tras su primer capítulo lograron sobrepasar 100 mil reproducciones en menos de 48 horas, ha sido tanto el éxito que actualmente ya cuenta con 3 temporadas, pues el público disfruta ver todo lo que el artista hace fuera de los escenarios con su familia, la cual está conformada por su esposa Dorys Caro y sus pequeñas hijas Elizabeth y Emilia.