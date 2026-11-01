Reik y Ryan Castro sorprenden con ‘Noviembre Sin Ti’ en festival Awooween

Una sorpresa musical se vivió durante la noche del sábado en el festival Awooween, cuando Reik y Ryan Castro compartieron el escenario para interpretar “Noviembre Sin Ti”, uno de los temas más reconocidos de la agrupación mexicana.

El encuentro tomó por sorpresa a los asistentes, quienes presenciaron una versión especial de la balada, en la que los integrantes de Reik y el cantante colombiano unieron sus voces en medio del ambiente festivo del evento.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando ambos artistas aparecieron abrazados mientras cantaban la canción, una escena que quedó registrada en video y comenzó a circular en las plataformas digitales.

La interpretación destacó por reunir dos propuestas musicales distintas que fue, el pop romántico de Reik y los sonidos urbanos que caracterizan la carrera de Ryan Castro, quien se sumó a una de las canciones que han acompañado a distintas generaciones.

El video del encuentro también generó reacciones entre los usuarios de redes sociales. La publicación alcanzó alrededor de 6 mil 200 Me gusta durante las primeras horas de circulación, reflejo del interés que despertó esta aparición conjunta.

“Noviembre Sin Ti” es uno de los temas emblemáticos de Reik y forma parte de su trayectoria musical desde 2005. Su interpretación en el festival, ahora junto a Ryan Castro, ofreció una nueva manera de disfrutar esta balada que continúa vigente entre el público.

La participación sorpresa se convirtió así en uno de los momentos más comentados de Awooween, al reunir en un mismo escenario a dos exponentes de diferentes géneros musicales.

Además de Reik, Ryan Castro contó con la participación de otros invitados sorpresa que hicieron de Awooween una noche llena de colaboraciones. Entre ellos estuvieron Farruko, Ñejo y Tito El Bambino, representantes de distintas generaciones del género urbano; Hamilton y Maisak, exponentes de la nueva escena colombiana; así como Aria Vega, quien llamó la atención al aparecer caracterizada como Feid.

También subieron al escenario los intérpretes de música colombiana Jorge Celedón y Jhonny Rivera, quienes aportaron sonidos del vallenato y la música popular a la celebración.

En total, fueron nueve los artistas invitados que acompañaron al cantante durante su presentación en Bogotá.