La personalidad y la vida de la Reina Isabel II han sido una fuente de inspiración para distintos creadores de series y películas que han buscado abordar su legado desde distintas historias.

En ellas han recreado la vida y obra de la Monarca que vivió 96 años y han despertado siempre un gran interés, entre ellas, The Queen, The Crown, El discurso del Rey, Noche real, entre otras.

En esa tarea, quien.com destacó el trabajo de diversas actrices que han encarnado a la Monarca que falleció este jueves 8 de septiembre, con gran fuerza interpretativa: Helen Mirren, Claire Foy, Olivia Colman, Imelda Staunton, Jeannette Charles y Judy Kaye, son algunas de ellas.

Helen Mirren ganó en 2007 el Oscar a Mejor Actriz por su papel como Isabel II en la película La Reina, de Stephen Frears. Recientemente la intérprete de 77 años, quien gracias a su trabajo también ganó el premio BAFTA, reveló que antes de asumir el papel envió una carta a la Reina.

“Me di cuenta de que estábamos investigando una parte profundamente dolorosa de su vida, así que le escribí. Le dije: ‘Estamos haciendo esta película. Estamos investigando un momento muy difícil en tu vida. Espero que no sea demasiado horrible para usted’. No recuerdo cómo lo dije. Solo dije que en mi investigación me encontré con un respeto creciente por ella, y solo quería decir eso”, aseguró Mirren en una entrevista con Radio Times Magazine publicada en julio pasado.

La Reina Isabel II en ‘The Crown: Tres reinas de la actuación’

Claire Foy hizo un retrato lleno de candor, pero que sienta la base de la férrea personalidad y sólidas convicciones que distinguieron a la reina Isabel II en vida y, con ello, logró que la serie de Netflix, The Crown, escrita por Peter Morgan (mismo autor de La Reina), se convirtiera en un éxito internacional y le permitiera ganar dos premios Emmy por su interpretación.

La actriz de 38 años participó en 2018 en el programa Saturday Night Live donde, además de contar que conoció en persona a la Reina en el Palacio de Buckingham, habló con satisfacción de la posibilidad de interpretar a importantes personajes femeninos, incluida Isabel II.

“He tenido la suerte de retratar a muchas mujeres fuertes de la historia y estoy muy contenta de que haya más mujeres involucradas en la política, más mujeres elegidas, más mujeres al frente de nuestros países, así que espero poder obtener aún más papeles”, dijo en dicha ocasión.

La Reina Isabel II en ‘The Crown’

La serie sumó a la ganadora del Oscar, Olivia Colman, para dar vida a la Monarca en su etapa adulta y aunque la actriz tiene sólo 48 años de edad, con su talento ha sabido “crecer” junto con las experiencias que en su arco dramático le tocó vivir para hacerle justicia al personaje, aunque no sin sus dificultades.

“Detrás de puertas cerradas, no sabemos cómo es ella. Jugué un poco con eso. Pero definitivamente, la parte más difícil que he hecho (porque) es alguien que es real”, dijo la actriz a Radio Times Magazine.