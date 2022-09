Relacionan a Kesha y Katy Perry con el asesino serial Jeffrey Dahmer

Mientras que Kesha mencionó al criminal en su canción de 2010, Cannibal , la cual sus fans han tachado de inquietante tras el estreno de la serie sobre la vida del asesino en serie, Katy Perry y el rapero Juicy J fueron criticados anteriormente por la letra de Dark Horse , que también señala al sujeto por su nombre en la estrofa: “Se come tu corazón como Jeffrey Dahmer”.

En él, la intérprete de Blah Blah Blah canta: “Tu corazoncito hace ruido, quiero tu hígado en una bandeja. Sé demasiado dulce y estarás muerto, sí, haré un Jeffrey Dahmer. Me como a los chicos, desayuno y almuerzo, luego cuando tengo sed, me bebo su sangre. Carnívoro, animal, soy un caníbal. Me como a los chicos, será mejor que corras”.

Los fans de la estrella inundaron las redes sociales con sus reacciones al reproducir la canción Cannibal que fue lanzada originalmente en 2010 y que ahora –más de una década después– entienden como una referencia a Dahmer.