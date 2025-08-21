$!Relanzan el álbum ‘Anthology’ de The Beatles, con material inédito

La espera ha terminado para los fanáticos de la banda de Liverpool. Apple Corps ha confirmado el relanzamiento y la expansión de Anthology, el icónico proyecto multimedia de los años 90.

El proyecto, que se lanzó a mediados de la década de 1990, fue mucho más que una simple colección de grabaciones.

El proyecto surgió de una idea: permitir que los tres miembros sobrevivientes de The Beatles (Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr) contaran la historia de su banda en sus propias palabras y con sus propios archivos.

El proyecto tenía un doble objetivo. El primero, reunir a la banda, y fue la primera vez en años que McCartney, Harrison y Starr se reunían para trabajar en un proyecto a gran escala. Esta colaboración creativa fue un paso crucial para sanar viejas tensiones y permitió que volvieran a trabajar juntos de una manera significativa.

La segunda era controlar la narrativa, pues durante años, la historia de la banda había sido contada por biógrafos y periodistas. Con Anthology, los propios miembros de la banda pudieron tomar el control de su legado y ofrecer su perspectiva personal sobre los altibajos de su carrera.