$!Relanzan el álbum ‘Anthology’ de The Beatles, con material inédito

La espera ha terminado para los fanáticos de la banda de Liverpool. Apple Corps ha confirmado el relanzamiento y la expansión de Anthology, el icónico proyecto multimedia de los años 90.
El proyecto, que se lanzó a mediados de la década de 1990, fue mucho más que una simple colección de grabaciones.
El proyecto surgió de una idea: permitir que los tres miembros sobrevivientes de The Beatles (Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr) contaran la historia de su banda en sus propias palabras y con sus propios archivos.
El proyecto tenía un doble objetivo. El primero, reunir a la banda, y fue la primera vez en años que McCartney, Harrison y Starr se reunían para trabajar en un proyecto a gran escala. Esta colaboración creativa fue un paso crucial para sanar viejas tensiones y permitió que volvieran a trabajar juntos de una manera significativa.
La segunda era controlar la narrativa, pues durante años, la historia de la banda había sido contada por biógrafos y periodistas. Con Anthology, los propios miembros de la banda pudieron tomar el control de su legado y ofrecer su perspectiva personal sobre los altibajos de su carrera.
Una publicación compartida por The Beatles (@thebeatles)
La pieza central de este anuncio es la adición de un cuarto volumen musical al box set, titulado Anthology 4. Esta colección, que estará disponible en un paquete de ocho CDs y un vinilo de 12 LPs, contará con 36 canciones en total.
Lo más esperado es su contenido, que incluye 13 grabaciones inéditas y de sesiones que nunca antes habían sido publicadas.
Las canciones que forman el disco son las siguientes, Tell Me Why, If I Fell, Matchbox, Every Little Thing, I Need You, I’ve Just Seen a Face, In My Life, No where Man, Baby you’re a rich man, All you need is Love (Ensayo para emisión en la BBC), entre otras.
El nuevo álbum también incluye versiones remezcladas de Free as a Bird y Real Love, los dos temas lanzados en los 90, que ahora cuentan con nuevas mezclas para darles “nueva vida”. La colección se completa con la canción Now and Then, lanzada en 2023.
Documental y libro
La aclamada serie documental de Anthology de 1995 regresará remasterizada y expandida. Se le añadirá un noveno episodio que incluirá “imágenes nunca antes vistas de Paul, George y Ringo trabajando juntos”.
El documental ha sido restaurado por el equipo de Peter Jackson y Giles Martin y estará disponible en Disney+, lo que la hará accesible para una nueva generación de fanáticos.
El libro también será parte de este relanzamiento, con una reedición de 25 aniversario en formato de tapa blanda que incluirá las fotos y textos originales, pero sin material adicional.
El lanzamiento tendrá tres etapas
14 de octubre: Se reeditan el libro de Anthology por su 25 aniversario.
21 de noviembre: Se lanzan las colecciones musicales en formatos de vinilo, CD, descarga digital y streaming.
26 de noviembre: Los tres primeros episodios del documental llegarán a la plataforma Disney+. Esta mercancía se encuentra ya disponible como pre-orden en su página web oficial The Beatles.