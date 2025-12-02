Relanzan ‘La Gran Señora’ de Jenni Rivera

Con 13 temas , en los destaca su calidad artística, su técnica vocal y su capacidad para narrar la vida misma: el dolor, la resiliencia, la rabia, la dignidad y la fuerza de millones de mujeres que vieron en ella un espejo y una guía, publicó elimparcial.com.

El álbum que se editó en 2009, promete revivir emociones y conquistar a nuevas generaciones de fans.

A casi 13 años de su partida, Jenni Rivera una de las figuras más emblemáticas del regional mexicano tendrá una nueva versión de su disco “La gran señora”, que se relanzará este 5 de diciembre.

La placa discográfica que se grabó con mariachi tuvo tal impacto que Rolling Stone lo incluyó en su lista de los 250 mejores discos del siglo XXI, un reconocimiento que subraya su importancia musical y cultural.

Ahora, los seguidores podrán disfrutar de “La Gran Señora” en banda, una nueva versión que retoma los éxitos originales y los envuelve en el sonido que definió buena parte de la carrera de la Diva de la Banda.

Jenni Rivera marcó un estilo híbrido entre ambas culturas, una mezcla de español e inglés, de business y de la raza que la llevó a vender más de 15 millones de discos y a recibir 15 discos de oro.

La llegada de “La Gran Señora – Banda” no es solo el relanzamiento de un álbum: es un homenaje vivo a la mujer que cambió para siempre la música regional mexicana con rolas totalmente atemporales.

Su ascenso fue abruptamente interrumpido cuando murió la madrugada del 9 de diciembre de 2012 en un percance aéreo en el estado de Nuevo León, justo en el punto más alto de su fama, pero aún así, su voz y su historia continúan resonando con la misma fuerza.

La Gran Señora

Lanzamiento original: 1 diciembre 2009

Relanzamiento banda: 5 diciembre 2025

Canciones

Ya son una mujer

Porque no le calas

Estaré contigo cuando triste estés

Déjame volver contigo

La cara bonita

Ya lo sé

Ni princesa ni esclava

No llega el olvido

La escalera

La gran señora

Amarga Navidad