Renata Laveaga, mazatleca, es Esperanza en la serie ‘Como Agua para Chocolate 2’

Tras él éxito de la serie de Disney+ titulada Sé tú misma, la actriz mazatleca Renata Laveaga ha continuado su búsqueda por personajes que le permitan explorar sus distintas facetas como artista, incluyendo su pasión por el canto y su amor a la actuación.

Ahora, la joven se une a la segunda temporada de Como Agua para Chocolate, la icónica historia donde los sentimientos se unen con los sabores de la cocina mexicana, basada en la novela de realismo mágico de Laura Esquivel.

”Tuve la oportunidad de castear para varios personajes en la primera temporada, de pasar varios filtros, de conocer al director y al productor, fue un proceso muy intenso, aunque no me quedé con ninguno de los personajes, pero terminó regresando a mi vida de manera muy bonita, por algo esos personajes no eran para mí. Esperanza, que es mi personaje en esa segunda temporada, es el que estaba destinado para mí”, compartió.

Dentro de esta historia de época, Esperanza es una joven que rompe con una carga generacional en su familia, así como el papel de las mujeres, lo que estaban destinadas a ser y el amor que debían tener sin importar los sacrificios personales, detalla panoramaweb.com.mx

”Ella viene a cambiar eso, como su nombre lo dice, es la Esperanza y la oportunidad de romper el ciclo y creo que uno de sus valores fundamentales fue la libertad. No había pensado en esos temas hasta que me tocó estar en sus zapatos, entender cómo es nacer en una familia que tiene lealtades mal entendidas, donde la vida es así y no hay más qué hacer”, dijo, añadiendo que uno de los retos de interpretarla también fue entender la época en la que se lleva a cabo esta historia, empaparse de sus costumbres y de su día a día, donde elementos como el vestuario y las locaciones, fueron indispensables en su proceso.