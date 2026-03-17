Renata Laveaga, mazatleca, es Esperanza en la serie ‘Como Agua para Chocolate 2’

Tras él éxito de la serie de Disney+ titulada Sé tú misma, la actriz mazatleca Renata Laveaga ha continuado su búsqueda por personajes que le permitan explorar sus distintas facetas como artista, incluyendo su pasión por el canto y su amor a la actuación.
Ahora, la joven se une a la segunda temporada de Como Agua para Chocolate, la icónica historia donde los sentimientos se unen con los sabores de la cocina mexicana, basada en la novela de realismo mágico de Laura Esquivel.
”Tuve la oportunidad de castear para varios personajes en la primera temporada, de pasar varios filtros, de conocer al director y al productor, fue un proceso muy intenso, aunque no me quedé con ninguno de los personajes, pero terminó regresando a mi vida de manera muy bonita, por algo esos personajes no eran para mí. Esperanza, que es mi personaje en esa segunda temporada, es el que estaba destinado para mí”, compartió.
Dentro de esta historia de época, Esperanza es una joven que rompe con una carga generacional en su familia, así como el papel de las mujeres, lo que estaban destinadas a ser y el amor que debían tener sin importar los sacrificios personales, detalla panoramaweb.com.mx
”Ella viene a cambiar eso, como su nombre lo dice, es la Esperanza y la oportunidad de romper el ciclo y creo que uno de sus valores fundamentales fue la libertad. No había pensado en esos temas hasta que me tocó estar en sus zapatos, entender cómo es nacer en una familia que tiene lealtades mal entendidas, donde la vida es así y no hay más qué hacer”, dijo, añadiendo que uno de los retos de interpretarla también fue entender la época en la que se lleva a cabo esta historia, empaparse de sus costumbres y de su día a día, donde elementos como el vestuario y las locaciones, fueron indispensables en su proceso.
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Una publicación compartida por Renata Laveaga (@renatalaveaga)
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“Siempre había querido actuar en una serie de época, me parece una fantasía, desde la ropa, el maquillaje, la forma de hablar, sin duda, este proyecto seguirá siendo un éxito y me siento sumamente honrada de haber participado en él. De pronto surgió el síndrome del impostor, no podía creer que estaba en uno de los proyectos más importantes de Latinoamérica, me siento muy orgullosa”, contó.
Además de Como Agua para Chocolate, Renata también forma parte de la película independiente Historia de amor sin título y que está próxima a estrenarse, donde le da vida a Emilia, una actriz que enfrenta distintas situaciones en su búsqueda de conseguir trabajo.
”Fue un personaje muy complejo, me sentí súper identificada porque de repente vivo cosas similares y cuando un personaje es demasiado parecido a ti, te da miedo entrar porque lo sientes demasiado personal. Ha sido un reto complicado, pero creo que se logró y esperemos que esa película salga muy pronto”, sumó.
Renata también está cruzando la carrera de psicología, lo que le ha permitido entender el perfil de sus personajes, de su profesión y el trasfondo de todas las historias a las que les ha dado vida.
“Creo que cada personaje te puede enseñar una visión del mundo diferente, una propuesta de humanidad y entonces tú tienes que adentrarte, no juzgarlo, entender el contexto, de dónde viene, por qué actúa así. La psicología me apasiona un montón”, dijo.
“Ya estrenó #ComoAguaParaChocolate y no puedo explicar lo que significa participar en este universo tan nuestro, tan mágico y tan pasional.
“Mi personaje me enseñó que cuando nos atrevemos a vivir el amor con libertad aún hay esperanza. Y aunque su historia llega hasta el 22 de marzo (capítulo final) te invito a disfrutarla cada domingo”, escribió la mazatleca en sus redes sociales.