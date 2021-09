$!Rendirá Rosa Mexicano homenaje a mujeres íconos de la música sinaloense

“Creo que en estos 17 años, más que una evolución, hemos vivido una adaptación, porque al principio empezamos cantando balada, pero poco a poco fue cambiando el gusto de la gente, los que nos llevó a experimentar otros géneros como el ranchero tradicional, hasta llegar al norteño progresivo, el cual gustó mucho en Honduras, país al que fuimos invitadas, y que al regresar nos dimos cuenta que esto realmente gustaba, optando así por meter más temas norteños, y ha sido un éxito”, destacó Palazuelos Camacho.

Su estilo musical, talento vocal ,y carisma en el escenario ha sido uno de los principales motivos para ser invitadas a presentarse en otros países, entre ellos Estados Unidos, Honduras, Europa, y parte de México, donde el público se ha sorprendido por la calidad interpretativa del grupo, su ejecución en el escenario, siendo reconocida así su trayectoria musical.

“Lugar al que hemos ido, hemos sido recibidas muy bien, la respuesta del público ha sido muy padre, porque la gente se “prende”, baila, la pasan muy bien”, detalló Oyuky.

María Lourdes resaltó que el éxito de Rosa Mexicano, se debe principalmente a las ganas de hacer las cosas, al compromiso que tienen las tres por sacar adelante este proyecto, dedicándole el tiempo necesario para hacer de este grupo algo más grande, buscando con música llegar muy lejos.

“Las tres somos muy diferentes, y nos respetamos mucho, aquí hay juventud y experiencia, Lourdes es disciplinada, ordenada, con mucho garbo, echada para delante, y Karen es mucho más joven que nosotras, es la más afinada de las tres, ella es la que le imprime juventud al grupo, y yo soy la atrabancada, la ranchera, y este tipo personalidades es lo que le da más vida y carácter a la agrupación, creando un ensamble perfecto en el escenario”, resaltó Oyuky.

Para Karen, la más nueva de las integrantes, formar parte de esta agrupación ha sido para uno de los sueños que tenía desde chica, dado que admiraba el trabajo que realizaba Rosa Mexicano en cada una de sus presentaciones, por lo que ansiaba ser una rosa más en el grupo.

“Desde que tengo cinco años de edad he estado inmersa en la música, tocando guitarra, cantando, formé parte de la rondalla de la UAS, además de haber hecho teatro musical, he sido solista, pero nunca había formado parte de una agrupación como Rosa Mexicano, pero fue la maestra Chuyita Rendón quien me invitó a formar parte de ella, y para mí ha sido una gran experiencia, a Lulú la admiro mucho, es una mujer imponente, y Oyuky ya la conocía, y feliz con las dos que me hayan dado esta oportunidad, ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida”, expresó Karen Oliva.

En 17 años, la agrupación cuenta con cinco producciones discográficas, abarcando géneros como el norteño, la balada, discos que se pueden escuchar en plataformas como Itunes, Spotify, entre otras.

Abrirse paso, dejar su huella en esta carrera no ha sido fácil para este trío de talentosas mujeres sinaloenses, sobre todo por ser un concepto de grupo a tres voces, por lo que fue difícil poderlas ingresar a la radio grupera por considerarlas más de baladas, y visceversa.

“Hoy la historia es otra, y el público nos identifica, sabes quienes somos, qué es lo que cantamos, una fusión de géneros, hoy la gente está más adaptada a la fusión de géneros, y eso nos ha ayudado a ser más conocidas” indicó Oyuky.

Su trabajo ha permitido participar en fusiones con otros artistas del gremio como Los hijos de Hernández, con Adrián Varela, también han hecho coros para José Joel, hijo de José José, entre otros.

A tres meses de que termine el año, la agrupación compartió que lo cerrará trabajando con la OSSLA grabando nuevos sencillos, además de que tendrán una presentación especial en Radio UAS posterior al 25 de septiembre, y cubrir algunas presentaciones que ya se tienen programadas.

Material discográfico

2008: Rosa Mexicano

2010: Producción Dulce declaración

2013: HADO

2014: Ellas las muy perras

2017: En busca de tu reemplazo

Invitación al concierto

Sábado 25 de septiembre en el Teatro Griego del Parque 87 a las 19:00 horas.

