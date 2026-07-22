Renovarán votos matrimoniales Alex y Chela Lora, por sus 46 años de casados

Alex Lora renovará votos matrimoniales con Chela Lora en el concierto de El Tri en el Palacio de los Deportes este sábado 25 de julio de 2026, en el marco de la gira Adicto al Rocanrol. El evento conmemora 46 años de matrimonio, 55 de noviazgo y 58 de trayectoria del grupo en el rock mexicano. La pareja adelantó la celebración porque en octubre, fecha de su aniversario oficial, estará de gira en Barcelona. Para la ocasión, el músico creó el tema que cantó en la conferencia de prensa, Nuestro amor mantiene vivo nuestro rocanrol, escrita específicamente para el concierto del sábado. “Es que yo sepa nunca nadie de ningún estilo musical ha renovado votos en tocada. Entonces pues vamos a festejar 46 años de casados, 55 años de novios y 58 años de rock and roll de México para el mundo”, declaró el músico durante la rueda de prensa previa al evento. El cantante agregó: “Inventé la rola que dice ‘nuestro amor mantiene vivo nuestro rock and roll”. La ceremonia dentro de un concierto masivo no tiene precedente documentado en la historia del rock en México, según señaló el propio músico.

La historia de la pareja arranca en el Festival de Avándaro de 1971, el evento que marcó el inicio del rock masivo en México y en el que participó la banda original de Lora, Three Souls In My Mind, señala infobae.com Desde ese primer encuentro, la relación creció en paralelo a la carrera musical: noviazgo, matrimonio y cinco décadas de trabajo conjunto dentro y fuera de los escenarios. Chela Lora ha sido una figura constante en la historia de El Tri, tanto en la vida personal del líder como en la gestión del grupo. Para ambos, el concierto del 25 de julio representa la confluencia de dos celebraciones: la personal y la artística.