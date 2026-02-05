Renuncian abogados de Christian Nodal, ante caso contra Universal Music

Aunque el movimiento podría interpretarse como un retroceso, especialistas señalan que se trata de una maniobra legal que busca reorganizar el caso y atender de forma separada la situación de cada involucrado.

La decisión generó dudas sobre el estado real del proceso, el futuro jurídico del intérprete y el impacto que esta estrategia puede tener en el litigio que mantiene con Universal Music.

El panorama legal de Christian Nodal está teniendo cambios en este inicio de año, luego de que el equipo de abogados que lo representaba ante la Fiscalía General de la República (FGR) notificara su renuncia formal a la defensa del cantante.

Los abogados Rodrigo Flores Calderón, Pablo Flores Calderón, Daniel Hernández Silva y Edgar Fernando Torres Ibarra informaron oficialmente su salida de la defensa directa de Christian Nodal en el proceso penal que se sigue ante la FGR. Esta notificación fue presentada conforme a los tiempos y requisitos legales, por lo que no implica una irregularidad procesal.

Es importante aclarar que la renuncia no significa el abandono total del caso, ya que los litigantes continuarán representando de manera particular a los padres del cantante: Silvia Cristina Nodal Jiménez y Jesús Jaime González Terrazas.

De acuerdo con analistas legales y especialistas del programa Ventaneando, donde se dio a conocer la noticia según Infobae, esta decisión podría responder a una estrategia jurídica. La separación de defensas permitiría, dividir los expedientes legales, ajustar los tiempos procesales, y atender de manera individual la situación jurídica de cada integrante de la familia.

Este tipo de movimientos es común en procesos complejos, especialmente cuando existen responsabilidades diferenciadas dentro de una misma investigación penal.

El caso se remonta al 24 de septiembre, cuando la FGR judicializó a Christian Nodal y a sus padres por presuntos delitos relacionados con falsificación y uso de documentos falsos, en el contexto de una disputa por derechos de autor con la disquera Universal Music.

De acuerdo a la fiscalía, a Nodal y a su familia los acusan de los derechos de ciertas canciones habrían sido cedidos previamente a la disquera, posteriormente, los señalados se habrían ostentado como titulares de esas obras, los cargos se sustentan en los artículos 243 y 246 del Código Penal Federal, que sancionan la falsificación y el uso indebido de documentos.

Aunque Christian Nodal declaró públicamente, tras acudir al Reclusorio Oriente, que no fue vinculado a proceso y que se encontraba conforme con lo ocurrido, la FGR aclaró oficialmente que el caso sigue abierto.

La autoridad federal puntualizó que, no existe exoneración penal. El proceso no ha sido cerrado, la investigación continúa tanto para el cantante como para sus padres.

Por ahora, Christian Nodal deberá designar un nuevo equipo legal que lo represente directamente ante la FGR. Mientras tanto, el cantante ha expresado que la situación ha sido dolorosa, especialmente por el impacto que ha tenido en sus padres, aunque mantiene su postura de confiar en la justicia mexicana.

El caso continúa en desarrollo y cualquier avance dependerá tanto de la estrategia legal que adopte el intérprete como de las resoluciones judiciales pendientes.