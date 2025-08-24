Reparten herencia de Silvia Pinal, equivalente a 200 millones de pesos

Luego de que trascendiera que Silvia Pinal murió sin dinero, finalmente se aclaró la situación financiera que dejó la primera actriz al momento de su fallecimiento.

Aunque circularon versiones de que no tenía capital, se confirmó que sí contaba con recursos en sus cuentas bancarias, por lo que su herencia asciende a 200 millones de pesos.

De acuerdo con la información revelada en Ventaneando, la distribución del herencia de Silvia Pinal ya fue desglosada. Sus tres hijos, Sylvia Pasquel, Alejandra y Luis Enrique Guzmán, recibieron 36 millones de pesos cada uno.

Mientras que Stephanie Salas obtuvo 18 millones; Michelle Salas y Camila Valero (hijas de esta última) recibieron 9 millones cada una; y Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, también recibió 18 millones.