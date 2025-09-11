Reporta Julio Preciado en sus redes sociales notable mejoría en su salud

El cantante del regional mexicano Julio Preciado informó el miércoles mediante sus redes sociales que se encontraba internado en un hospital de Mazatlán por “neumonía leve”.

Preciado subió su fotografía donde envía un saludo a sus contactos desde el hospital y publicó en sus demás cuentas de redes sociales un texto donde explica el motivo del ingreso al hospital.

Este jueves, el intérprete envió un nuevo mensaje a través de sus cuentas de redes sociales donde comparte su notable mejoría en su salud, además de mostrarse físicamente más fuerte y contento con su evolución.

“Soy Julio Preciado, saludándolos desde un hospital de Mazatlán. Ya bastante mejorado, muy buena reacción por parte de mi organismo, para una neumonía que tenía en mi pulmón izquierdo... todo muy bien, presión arterial muy bien, saturación muy bien, continuaremos con el tratamiento, pero lo más importante es que los doctores están esperando que me recuperen mis defensas.

Como persona trasplantada, debo tener mucho más cuidado que una persona normal, me excedí en el trabajo, en no alimentarme correctamente bien. Si todo sale bien, mañana me hacen análisis clínicos y temprano me harán una sesión de tórax y ver cómo están mis pulmones, me dice el neumólogo que no van a salir sanos, pero sí con mucha mejoría. Estaban muy inflamados y eso hacía que mi corazón trabajara a más velocidad.

Para que no se preocupe la gente, estoy perfectamente bien y espero estar dado de alta el día de mañana (viernes) por la tarde y si todo sale bien, y los doctores me dan autorización, estar listo para este lunes y dar el Grito con ustedes. Dios los bendiga, soy su amigo Julio Preciado”.