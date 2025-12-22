Reportan agotadas varias fechas para El Lux Tour 2026 de Rosalía

Después de casi tres años, Rosalía vuelve al ruedo con la gira Lux Tour, en apoyo de su álbum del mismo nombre.

La cantante española comenzará el recorrido en marzo de 2026 en Lyon, Francia, y hará múltiples paradas en los Estados Unidos, incluyendo en Miami, Boston, Las Vegas, Nueva York y más.

La intérprete de “La perla” también visitará México, Sudamérica y el Caribe.

Lux salió a finales de 2025, el 7 de noviembre para ser exactos, y causó mucho revuelo, especialmente por la canción “Berghain”, que fue lanzada como sencillo antes del álbum.

La pista multilingüe cuenta con la participación de Björk y Yves Tumor, algunos de los colaboradores frecuentes de Rosalía. El álbum dominó las listas de Billboard, alcanzando el No. 1 en Top Latin Albums, Top Latin Pop Albums, Classical Albums, Classical Crossover y World Albums.

La nueva propuesta de Rosalía fue un éxito, lo que significa que la competencia para conseguir entradas para su gira de apoyo será, y ya ha sido, una locura.

Hasta ahora, varios conciertos de la gira están sold-out, a pesar de que las entradas salieron a la venta el 11 de diciembre, hace solo unos días.