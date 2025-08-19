Reportan asesinato del vocalista del grupo sinaloense Enigma Norteño en Jalisco

A través de las redes sociales se dio a conocer que el sinaloense Ernesto Barajas, empresario, vocalista y fundador del Grupo Enigma Norteño Ernesto Barajas fue asesinado a balazos en Jalisco. Fue en las redes sociales donde la noticia cobró fuerza, aun sin haberse confirmado el deceso del vocalista. En distintas páginas se aprecia un video donde aparecen algunas personas junto a una camioneta blanca, donde se presume estaba el cantante, sin ser identificados, acompañados de una patrulla de la policía municipal. De acuerdo a otros medios, el cantante de 38 años se encontraba en una pensión de autos cuando, presuntamente, un grupo de sicarios abrió fuego en su contra. En el lugar señalan también murió otro hombre y una mujer resultó lesionada.

⚠️#JALISCO Ernesto Barajas, vocalista del grupo Enigma Norteño fue asesinado está tarde en Guadalajara . pic.twitter.com/yYPHnWproJ — Michelle Rivera (@michelleriveraa) August 19, 2025

Originario de Culiacán, Sinaloa, el grupo está formado por Ernesto Barajas (bajo y voz), Humberto Pérez (guitarra y voz), Freddy Hernández (acordeón) y José Baldenegro (batería). Ernesto fundó la banda Enigma Norteño en el 2004.

También era el anfitrión del podcast, Puntos de vista. Uno de sus podcasts más vistos en YouTube con más de 2 millones de visitas es un video de él entrevistando a Jesús Ortiz-Paz, además de otras figuras como El Chico Elizalde, Eduin Caz, Javier Rosas, Kevin AMF, El Lobito de Sinaloa, Lupe Borbón, Ian Córdova, entre otros. Entre sus últimos lanzamientos, Ernesto Barajas colaboró junto a Edgardo Núñez para grabar el tema Hello Kitty, un tema que mezcla romanticismo, picardía y un mensaje de empoderamiento femenino, que sólo en plataforma de YouTube, rebaza el millón de visualizaciones, a sólo cuatro días de haber sido lanzado. Hello Kitty es una dedicación romántica con tintes coquetos y enfoque protector, donde el protagonista le habla con ternura a su amada, recordándole que merece más que una relación donde fue lastimada y ahora este nuevo chico le promete amor, respeto y noches felices.

Al frente de Enigma Norteño, tuvo colaboraciones con figuras como Giovanni Ayala, Grupo Firme, Alfredo Olivas, Fuerza Regida, Los Hijos de Barrón, Los Mentados de Culiacán, entre otros.

Ernesto Barajas y José Baldenegro.