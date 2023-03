De acuerdo a aristeguinoticias.com, en un mensaje compartido a medios, detalló que el intérprete de “Macario” ya no puede comer ni hablar. Explicó que el reconocido histrión mexicano presenta insuficiencia renal, cardíaca y pulmonar.

“Tiene insuficiencia renal, cardíaca, pulmonar, etc. Está semi inconsciente. No puede hablar. No puede comer. Le puse a Vivaldi en la madrugada. Estuve con él desde las 11 pm”.

Aranda añadió que la mayor parte de la familia de López Tarso está junta y relevando turnos para cuidarlo. “Mi familia me releva. Viene mi hija de San Cristóbal. Están los nietos y sobrinos de Barcelona y Canadá. Estamos aquí con él. Toda su familia. Turnándonos para entrar a verlo.

“Ojalá se restablezca. Ojalá nos dé una sorpresa. Es muy fuerte. Siempre ha sido extraordinariamente fuerte”.

Fue el pasado 6 de marzo, López Tarso fue hospitalizado de emergencia.

La representante del actor de 98 años de edad, Lulú Mogollón, confirmó al programa Hoy que fue internado el viernes 3 de marzo por una neumonía y debido a complicaciones intestinales.

Mogollón precisó que, aunque se encuentra sanando de la neumonía, los problemas intestinales persisten, por lo que no se le puede considerar grave, pero sigue hospitalizado recibiendo atención médica.