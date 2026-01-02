$!Reportan famosos cómo vivieron el sismo de 6.5; ‘se sintió muy muy fuerte’

Un sismo de magnitud 6.5 con epicentro en San Marcos, Guerrero, se registró a las 7:58 horas y fue percibido con fuerza en gran parte del estado. El movimiento tomó por sorpresa tanto a habitantes como a turistas que vacacionaban en el puerto de Acapulco durante el inicio de año. Entre ellos se encontraban diversas personalidades del espectáculo, quienes compartieron sus experiencias y confirmaron que se encuentran a salvo. De acuerdo con información retomada de Infobae, las autoridades mantienen revisiones preventivas en la zona. El temblor tuvo como epicentro el municipio de San Marcos, en la región de la Costa Chica de Guerrero. En Acapulco, el movimiento fue descrito como intenso y prolongado, lo que provocó evacuaciones en hoteles y edificios, principalmente en zonas turísticas. Algunos huéspedes tuvieron que descender por escaleras desde pisos altos mientras el sismo aún se percibía. Erika Buenfil compartió a través de X un mensaje. Aunque no dio detalles sobre los instantes que vivió, señaló: “Tembló muy fuerte en Acapulco. Estamos bien”.

Horas antes, la actriz de Papás por Siempre había dado a conocer que, junto a su hijo, recibió el Año Nuevo 2026 en Acapulco. Aracely Arámbula agradeció las muestras de cariño y mensajes de preocupación de sus seguidores y, aunque reveló que todo estaba en bien en su casa, durante su video se registró una réplica del temblor. “Mi familia hermosa, feliz año. Este año empezó muy movido”, dijo en el instante en que se registraba un nuevo movimiento. “Está temblando otra vez... No saben el sustazo y eso que esto (sus muebles) son de piedra. Susto de la vida. Se acaba de sentir otra vez”, mencionó antes de cortar la transmisión.

Kate del Castillo se encontraba en la Ciudad de México durante el sismo. A través de sus historias de Instagram “¿Cómo les va después del sustito? Yo estoy aquí en Ciudad de México y... qué onda con la alarma... Sonó mi teléfono, estaba bien dormida y (...) la verdad sí me agarró sin saber qué onda... Por eso, cuando vengo a México siempre me quedo en planta baja... qué susto, la verdad sí estuvo muy fuerte”, dijo. “Salí a la calle... Menos mal que encontré unos pants, me puse un saco encima, sino me hubiera salido encuerada. Eso sí, salí descalza y con los pelos así como me ven ahorita”, sentenció. La conductora Danielle Dithurbide, quien vacacionaba en el puerto, realizó un enlace telefónico en vivo para el noticiero Despierta, donde describió escenas de turistas evacuando hoteles en medio del movimiento.