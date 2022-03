La salud del actor mexicano César Bono no está bien de salud, se deteriora y está grave, informó su hija María Rosa Queijeiro.

Gustavo Adolfo Infante informó en su canal de Youtube que aunque decían que se trataba de una úlcera en el estómago, una de las hijas del actor le confirmó que “Cesar Bono se encuentra muy delicado de salud”.

“Al querido César Bono se le perforó el duodeno cuando me dijeron eso, me puse a ver...y de emergencia lo tuvieron que operar... está delicado”, informó el periodista.

César Bono, de 71 años, ha sobrevivido a infartos.