Reportan hospitalización de Luis Miguel en Nueva York

El cantante Luis Miguel fue hospitalizado de urgencia en Nueva York reportaron medios de comunicación estadounidenses, que añadieron que podría tratarse de un problema cardíaco.

El intérprete de La Incondicional está acompañado por su pareja, la diseñadora Paloma Cuevas y un asistente.

De acuerdo con el programa El Gordo y la Flaca, Luis Miguel ingresó a un hospital de Manhattan, desde el 11 de mayo.

“Fue ingresado el lunes en dicho hospital y su novia, Paloma Cuevas, se encontraba con él desde su ingreso. Obviamente, el trato es VIP y en estricta confidencialidad. Todo ha sido por supuestos y alegados problemas cardiacos”, dijo la reportera Gelena Solano.

La influencer de espectáculos Jacqueline Martínez, mejor como “Chamonic”, señaló el intérprete de “Inolvidable” habría acudido a revisión médica tras sentirse mal y que los especialistas detectaron una posible afección cardiaca.

Según el reporte, los doctores habrían detectado una posible complicación cardíaca durante la revisión médica, por lo que Luis Miguel permanece bajo observación.

Tras darse a conocer la noticia, usuarios de redes sociales han mostrado su preocupación por el intérprete de éxitos como “Ahora te puedes marchar” o “La incondicional”.

“Rezamos porque salga con bien”, se lee entre los comentarios de los internautas.

Hasta el momento, no existe una confirmación oficial y se desconoce el motivo por el que Luis Miguel viajó a Estados Unidos, pues el mexicano reside en Madrid, España.