Reportan que Anel Noreña fue hospitalizada de emergencia por un conato de infarto cerebral

La actriz Anel Noreña, exesposa de José José, sufrió un conato de infarto cerebral y fue hospitalizada de emergencia.

La información fue confirmada en el programa Ventaneando por las conductoras Linet Puente y Rosario Murrieta, quienes revelaron que la también modelo tenía prevista una entrevista, pero no pudo asistir debido a esa situación.

“Hace unos días su servidora iba a grabar unas cosas con Anel Noreña... una entrevista que le íbamos a hacer... y de repente nos enteramos de que no pudo llegar porque le dio un infarto”, relató Puente en la transmisión.

De acuerdo con Murrieta, la rápida reacción fue clave para contener la gravedad de la situación. La actriz comenzó a sentirse mal cuando transitaba cerca de un hospital, lo que permitió que recibiera atención inmediata en urgencias.

“Resultó que efectivamente sufrió como un conato de infarto cerebral. Por fortuna, cuando se empezó a sentir mal iba pasando por un hospital, ingresó rápidamente para que la atendieran y no pasó a mayores. Acaba de regresar a su casa, recibió atención médica y en unos días más estará de vuelta ya trabajando”, comentó la periodista, de acuerdo con elimparcial.com.

Según reportes de la revista TV Notas, fuentes cercanas a la familia confirmaron que Noreña ya había recibido advertencias médicas sobre problemas cardiovasculares.

“Desde hace años, Anel tiene problemas cardiovasculares. Por su edad y el sobrepeso tiene triglicéridos y colesterol altos que le han obstruido varias arterias”, señaló una persona allegada.

Aunque no se han dado más detalles sobre diagnósticos específicos, el incidente resaltó la importancia de atender síntomas oportunamente y mantener un seguimiento médico constante.

Tras el susto, Anel Noreña ya se encuentra en su hogar, en recuperación y bajo estricta supervisión médica. Su regreso al trabajo deberá esperar, pues sus compromisos fueron suspendidos hasta que su salud lo permita.

Ana Elena Noreña Grass, conocida como Anel Noreña, nació en la Ciudad de México el 10 de octubre de 1944. Fue actriz, modelo y presentadora de televisión, además de ser reconocida por haber estado casada con José José, “El Príncipe de la Canción”, con quien tuvo dos hijos: José Joel y Marysol Estrella.