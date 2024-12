Reportan que salud de Yolanda Andrade se complica

Yolanda Andrade, reconocida conductora mexicana, atraviesa un complicado momento de salud tras revelar entre lágrimas que enfrenta un problema neurológico que afecta su habla y movilidad. Actualmente, se encuentra en tratamiento en el Cedars-Sinai Medical Center en Los Ángeles, California.

En un evento realizado a finales de noviembre, Andrade compartió públicamente que algo estaba mal en su cerebro. Detalló que comenzó a experimentar síntomas de forma repentina, incluyendo dificultades para hablar, problemas de movilidad, sangrados inexplicables, sensibilidad extrema a la luz, parálisis facial, incluyendo la caída de un ojo, de acuerdo con infobae.com.

Añadió que a pesar de sus problemas de salud continuaba trabajando en programas que le daban ánimo y motivación.

A poco más de un año de ser diagnosticada con un aneurisma cerebral, su salud se ha deteriorado de forma alarmante, según declaraciones recientes del periodista de espectáculos Javier Ceriani en su canal de YouTube.

Andrade busca atención médica especializada en Beverly Hills, California, mientras enfrenta el debilitamiento progresivo de su voz, un síntoma que ha despertado preocupación entre sus seguidores y seres queridos.

Según Ceriani, la conductora recibe atención especializada en el Cedars-Sinai Medical Center, uno de los hospitales más prestigiosos de Los Ángeles.

Ceriani afirmó: “Yolanda está perdiendo la voz... está muy grave, pero sigue con buen ánimo, tratando de mantenerse activa”.

Hasta el momento, ni Yolanda Andrade ni su familia han emitido declaraciones oficiales sobre la gravedad de su condición.

En medio de estas revelaciones, Ceriani también especuló sobre un posible “trabajo o brujería” que supuestamente habría afectado a Andrade, señalando a la actriz Verónica Castro como origen de estos rumores. Sin embargo, estas declaraciones no han sido confirmadas por la conductora ni su entorno cercano.

Antes de su viaje a Los Ángeles, Yolanda Andrade compartió un comunicado en el que se despidió temporalmente de sus seguidores, prometiendo regresar al cien por ciento una vez superados sus problemas de salud.

“Algo me sucedió en mi cerebro que me causa problemas de habla y motriz... Me iré a un hospital para hacerme otros chequeos y buscar una solución”, expresó Andrade.

La situación ha generado preocupación entre sus seguidores y compañeros del medio, quienes le han enviado mensajes de apoyo. Yolanda Andrade continúa enfrentando su condición con determinación, mientras sigue en busca de respuestas y tratamientos que le permitan recuperar su calidad de vida.